Стало известно, в каком составе "Динамо" отправилось на ответный матч с "Брюгге" в ЛЕ

"Динамо" в составе 24 футболистов отправилось в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге", который состоится в четверг, 25 февраля.

Как сообщается на официальном сайте киевлян, перед вылетом все члены делегации сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Полностью список игроков, которых взял с собой Мирча Луческу выглядит следующим образом:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд;

Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.

Напомним, что первый поединок между командами закончился вничью 1:1. На гол Виталия Буяльского своим точным ударом ответил Брэндон Мехеле. "Динамо" завоюет путевку в следующий раунд в случае любой победы или результативной ничьей со счетом 2:2 и крупнее.

Ответный матч украинского клуба против "Брюгге" начнется 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу признался, что изначально не думал, что его пригласили в "Динамо" на пост главного тренера.