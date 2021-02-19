Как "Динамо" и "Шахтеру" выйти в 1/8 финала Лиги Европы: все расклады

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в четверг, 18 февраля, провели первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Столичная команда принимала на своем поле бельгийский "Брюгге", с которым расписала результативную ничью (1:1), а "горняки" на выезде уверенно обыграли "Маккаби" из Тель-Авива (2:0). По результатам первых матчей оба представителя Украины сохраняют неплохие шансы на выход в следующий раунд.

"Динамо", пропустившее такой неприятный гол на своем поле, теперь необходимо забивать в ответной игре. Пройти в 1/8 финала подопечным Луческу позволит любая победа или даже ничья со счетом 2:2 и крупнее. В случае же повторения результата первой встречи "бело-синим" нужно будет побеждать в овертайме или серии пенальти.

В свою очередь "Шахтер" благодаря комфортной выездной победе сумел максимально упростить для себя задачу. Все, что нужно сделать "горнякам" для спокойного прохода в следующий раунд – не проиграть "Маккаби" с разницей в два и больше мячей.

Отметим, что обе украинских команды проведут свои ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 25 февраля. Игра "Шахтер" – "Маккаби" начнется в 19:55 по киевскому времени, а поединок "Брюгге" – "Динамо" стартует в 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в команду недели Лиги Европы.