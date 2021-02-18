"Шахтер" уверенно выиграл первый матч плей-офф Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Израиле обыграл "Маккаби". Поединок в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд" завершился со счетом 0:2.

Украинцы с пытались с первых же минут навязать свой футбол сопернику. Ближе к 10-й минуте израильтяне эпизодично выровняли игру, организовав подряд три угловых.

"Горняки" пытались играть рваным ритмом, расшатывая оборону "Маккаби", но на 12-й минуте неожиданно пропустили контрвыпад, который едва не завершился взятием ворот.

"Шахтер" полностью доминировал на поле (73% на 27% по владению мячом), но никак не мог довести игру до обострения.

Первый по настоящему опасный момент подопечные Каштру создали на 23-й минуте. Алан Патрик хорошо разобрался в штрафной, сделав прострел. Удар Мораеса по центру ворот потянул Танненбаум.

"Шахтер" играл очень узко в атаке. Мораес и Тайсон размещались практически рядом.

На 31-й минуте украинские футболисты заслуженно воплотили свое территориальное преимущество в игровое. Марлос сделал очередной заброс на Матвиенко в штрафную, тот отдал в касание пас на Алана Патрика и бразилец также в касание сделал счет 0:1.

На 40-й минуте Кривцов у своих ворот уронил Пешича. Арбитр Франсуа Летексье решительно показал, что нарушения нет, но на всякий случай посмотрел ВАР.

Во дебюте второго тайма особенно чувствовалась разница в классах команд. Дончане по прежнему играли первым номером, безуспешно пытаясь подобрать ключи к воротам Даниэля.

Игроки из Тель-Авива старались обострять ситуацию контратаками. Несколько ударов израильтян легко забрал Трубин.

На 77-й минуте Каштру выпустил на поле Коноплянку и одним из первых ударов Евгений мог отметиться забитым мячом.

Концовка прошла в невысоком темпе. "Горняков" вполне устраивал счет, потому они никуда не торопились. За это время обе команды нанесли по 3 удара в створ.

Самый реальный шанс сравнять счет у "Маккаби" появился на 87-й минуте, когда голкипер "Шахтера" совершил роскошный сейв после удара Эрнандеса.

Увлекшись штурмом хозяева пропустили результативную контратаку "Шахтера". Фернандо убежал от всех защитников покатил на Тете, а тот элегантным ударом в шестерку сделал счет 0:2.

"Маккаби Тель-Авив" Израиль – "Шахтер" Украина 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 31 Алан Патрик, 0:2 – 90 Тете.

Маккаби Тель-Авив – Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Саборит, Эрнандес, Глазер, Перец, Битон (Хозез, 46), Рикан (Голаса, 63), Бен Хаим (Блэкмэн, 63), Пешич (Герреро, 84).

Шахтер – Трубин, Витао, Додо, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 88), Тайсон (Коноплянка, 77), Марлос (Майкон, 77), Соломон (Тете, 73), Мораес (Фернандо Педро, 89).

Предупреждения: Марлос (41), Глазер (64), Тайсон (75), Перец (83).

Ответный матч пройдет 25 февраля в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в 6-м туре Лиги чемпионов сенсационно сыграл вничью в гостях у итальянского "Интера" (0:0), занял 3-е место в группе B и квалифицировался в Лигу Европы.