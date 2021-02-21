Где смотреть "Брюгге" – "Динамо": расписание трансляций Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 25 февраля, сыграет с бельгийским "Брюгге" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Поединок на стадионе " Ян Брейдел" в Брюгге начнется в 22:00.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Брюгге – Динамо.

Те болельщики, которые захотят поддержать любимую команду, смогут это сделать у экранов телевизоров. Прямую трансляцию с арены бельгийского города организует украинский канал "Футбол 2". Здесь показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов.

Также в нашей стране встреча будет транслироваться на видеосервисе Megogo.

Кроме того, картинка с матчем будет доступна на российском "Матч! Футбол 3".

Как сообщал OBOZREVATEL, первая игра между этими командами в Киеве завершилась со счетом 1:1. На великолепный гол Буяльского, бельгийцы ответили ударом Мехеле.

В национальном чемпионате "бело-синие" в воскресенье, 21 февраля, спаслись от поражения в матче с черниговской "Десной" (1:1).