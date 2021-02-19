"Шахтер" – "Маккаби": где и почем купить билеты на матч Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" запустил продажу билетов на ответный матч 1/16 Лиги Европы с израильским "Маккаби", который пройдет 25 февраля на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков". Реализация билетов будет проходить в несколько этапов. На первом, который начался с 18 февраля, приобрести билеты на матч с "Маккаби" могут владельцы абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно, а также подписчики Shakhtar Club.

Свободная продажа для всех желающих начнется со второго этапа, который стартует 20 февраля. Сообщается, что все билеты на этот поединок – именные, поэтому для прохода на стадион болельщикам нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Стоимость – от 100 до 4000 гривен, а желающим посмотреть матч на "Олимпийском" из Sky Box придется заплатить от шести до десяти тысяч гривен. Билеты доступны на сайте shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar в Google Play и App Store.

Напомним, что в первом матче против "Маккаби", который состоялся в Тель-Авиве, "горняки" одержали уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в команду недели Лиги Европы.