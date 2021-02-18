"Динамо" упустило победу в плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы сыграло вничью с бельгийским "Брюгге". Поединок в столице Украины на НСК "Олимпийский"прошел со зрителями и завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Брюгге".

Этот поединок из-за сильного мороза начался на 3 часа раньше, но было заметно, что футболистам все равно очень холодно играть.

В дебюте матча увереннее выглядели гости, перекатывая мяч на своей половине, но без особых угроз воротам Бущана. Столичным футболистам лишь на короткий промежуток удавалось наладить контроль, стараясь запускать в быстрые прорывы Беседина.

Постепенно преимущество гостей становилось все явнее. "Брюгге" играл первым номером, а "Динамо" сосредоточилось исключительно на контратаках.

На 18-й минуте киевляне попытались обострить ситуацию позиционным нападением, но едва не обрезались в защите. Темп начал расти, и хозяева стали обозначать свои угрозы воротам Миньоле.

К середине тайма у подопечных Луческу удался первый удар по воротам. Кендзера на замахе убрал оппонента, но Буяльский после его навеса не попал ударом головой в створ.

В целом первая половина прошла без какого-либо конструктива со стороны обеих команд. В концовке вновь Буяльский бил головой после навеса поляка, и вновь круглый прошел над перекладиной.

После перерыва рисунок игры не поменялся. Чемпион Бельгии с первых минут начал осаду ворот Георгия Бущана, создав несколько острых моментов.

Динамовцы большей частью сидели в защите, выходя в нападение длинной передачей в расчете на Беседина. Соперник легко разбирался с такой ситуацией.

"Брюгге" неоправданно большими силами шло в перед и на 62-й минуте за это поплатилось. Виталий Буяльский, находясь на краю штрафной, принял классную передачу одним касанием и другим закрутил мяч в "девятку" – 1:0.

Забитый гол оживил игру. Бельгийцы бросились отыгрываться и спустя 5 минут сравняли счет. После навеса с углового Брэндон Мехеле оказался в нужном месте в нужное время, вбив головой мяч в девятку – 1:1.

Луческу попытался оживить заменами команду, серьезно севшую в оборону. На поле вместо де Пены и Шапаренко вышли Шепелев и Родригес, но результат это не принесло.

В оставшееся время болельщики голов не увидели. Ответная игра пройдет в четверг, 25 февраля.

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 62 Буяльский, 1:1 – 67 Мехеле.

Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера (Караваев, 81), Миколенко, Попов, де Пена (Родригеш, 72), Шапаренко (Шепелев, 73), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Беседин (Супряга, 81).

Брюгге – Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Дирар (ван дер Бремпт, 70), де Кетеларе, Вормер, Баланта, Мата, Дост (де Кейпер, 90), Окереке (Баджи, 69).

Предупреждения: Шапаренко (28), Рикка (32), Миколенко (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клубы уже встречались между собой летом 2019 года в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок в гостях киевляне проиграли 0:1. Матч дома завершился вничью 3:3.

Напомним, что перед матчем плей-офф ЛЕ "Динамо" добыло победу в Премьер-лиге Украины. На стадионе им. Лобановского подопечные Луческу разобрались с донецким "Олимпиком".