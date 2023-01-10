Сделал много для Украины: в ''Зените'' возмутились указом Зеленского с санкциями против Тимощука

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко сделал вид, что не понимает причин санкций в отношении экскапитана сборной Украины Анатолия Тимощука. Он употребил традиционный штамм кремлевской пропаганды о спорте вне политики и назвал неправильным указ Владимира Зеленского, в котором президент страны ввел ограничения против нынешнего тренера санкт-петербургской команды.

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Об этом Радченко заявил в интервью порталу Metaratings. Экс-игрок сборной России и участник чемпионата мира 1994 года отметил, что "Зенит" будет всячески поддерживать предателя Украины, который, по данным СМИ, завербован Федеральной службой безопасности.

"Мы понимаем, что санкции от Зеленского, которые коснулись Тимощука – это просто политические моменты. Анатолий большой профессионал и сделал много для нашего и украинского футбола. Да, прежде всего обидно, что он был капитаном сборной Украины, а теперь Зеленский наложил такие санкции против него. Его лишили всех титулов – это неправильно. Я всегда говорил, что политику и спорт связывать нельзя. Будет ли оказана Тимощуку поддержка со стороны клуба и болельщиков? Его и раньше все поддерживали, не надо мешать ничего", – сказал Радченко.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, что Анатолий Тимощук не собирался возвращаться в Украину и связывает свою жизнь со страной-агрессором.

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