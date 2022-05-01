Предатель Тимощук впервые появился на публике после начала войны, показав истинные эмоции. Видео
Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук впервые попал на камеру после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Бывший игрок "желто-синей" сборной вместе с остальным футболистами питерской команды вышел на поле стадиона по окончанию матча против "Локомотива" (3:1). Этот результат позволил "Зениту" досрочно выиграть чемпионат страны.
Тимощук был очень счастлив, всем улыбался и раздавал "сердечки".
Также Анатолий принял участие в церемонии награждения, затем взобрался на трибуну и вместе с одноклубниками праздновал чемпионство и снялся общекомандной фотосессии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Зенит" сенсационно вылетел из Кубка России.
Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь на 16-й день агрессии смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.
Ранее украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия.
В день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания Почетный гражданин города.
Стоит отметить, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.
Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок "Динамо" Александр Алиев жестко прошелся по Тимощуку, назвав его обоср*вшимся.
Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.
18 апреля Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком. Футболисты решили поговорить о войне в Украине, но в итоге послали друг друга нах*й.