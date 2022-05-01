Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук впервые попал на камеру после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Бывший игрок "желто-синей" сборной вместе с остальным футболистами питерской команды вышел на поле стадиона по окончанию матча против "Локомотива" (3:1). Этот результат позволил "Зениту" досрочно выиграть чемпионат страны.

Тимощук был очень счастлив, всем улыбался и раздавал "сердечки".

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Также Анатолий принял участие в церемонии награждения, затем взобрался на трибуну и вместе с одноклубниками праздновал чемпионство и снялся общекомандной фотосессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Зенит" сенсационно вылетел из Кубка России.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь на 16-й день агрессии смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. ​

Ранее украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия.

В день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания Почетный гражданин города.

Стоит отметить, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок "Динамо" Александр Алиев жестко прошелся по Тимощуку, назвав его обоср*вшимся.

Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

18 апреля Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком. Футболисты решили поговорить о войне в Украине, но в итоге послали друг друга нах*й.