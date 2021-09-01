"Сборная Украины в яме": Петраков эмоционально прокомментировал ничью с Казахстаном

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что вся команда очень расстроена после ничьей с Казахстаном в 4-м туре отбора на ЧМ-2022. Наставник считает, что такие ошибки непозволительно допускать игрокам такого уровня.

Несмотря на счет матча в Нур-Султане, Петраков верит, что "желто-синие" смогут пробиться в финальную часть турнира.

"Я расстроен, вся команда расстроена. В принципе, обе игры – в Киеве и Нур-Султане – получились похожими. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они реализовывали свои моменты. Я даже не могу объяснить это. Наверное, не достучался. Даже не могу сказать, с чем это связано", – заявил наставник.

Видео дня

Петраков предупреждал своих футболистов, чтобы они не транжирили моменты.

"Профессиональные футболисты не могут забить мяч. И в концовке получить такой гол, один, второй. Мы будем спокойно разбирать, поговорим с ребятами. Очень сильно расстроена вся команда".

В середине пресс-конференции Александр Васильевич попросил журналистов задавать вопросы более активно.

"Мне надо вывести сборную из психологической ямы. Давайте побыстрее ваши вопросы, мне надо идти к команде. Надо было забивать и прибавлять. Я об этом говорил. Услышан не был, вы правы. Столько голевых моментов, которые растранжирили. Два гола очень похожих... Мы должны поговорить с игроком, который допустил эти ошибки. Это опытный игрок, он очень расстроен", – отметил Петраков.

Тренера не удивил соперник.

"Я поздравляю Казахстан с хорошей ничьей и командой. Но я считаю, что мы полностью переиграли соперника. Просто были нереализованные моменты. Но вы понимаете, что тренер не может забить мяч", – подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в столице Казахстана между местной сборной и национальной украинской командой завершилась со счетом 2:2.