Сборная Украины драматично упустила победу над Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу не смогла обыграть команду Казахстана в 4-м туре отбора на чемпионат мира, финальная часть которого пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря 2022 года. Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:2, при этом Украина вышла вперед на 93-й минуте, а на 96-й пропустила второй гол.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украина.

Петраков не стал отказываться от схемы в три центральных защитника, которую он использовал с молодежкой. На поле было два латераля (Сидорчук – классическая шестерка и Зинченко), и двое атакующих хавбека: на позиции левой десятки играет Буяльский, а справа был Ярмоленко. Единственным форвардом был Роман Яремчук и именно он открыл счет на 92-й секунде.

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Футболисту "Бенфики" удался сильный акцентированный удар, после которого мяч завалился голкиперу за спину.

Забив гол мы продолжали давить, не позволяя оппонентам даже пересечь половину поля. На 11-й минуте "желто-синие" вплотную прижали казахов к воротам, один за одним создавая угрозы после подачи угловых.

На 15-й минуте сборная Казахстана впервые организовала нечто похожее на атаку, но все завершилось еще на подходах к нашей штрафной.

Украина широко позиционно контролировала мяч, стараясь растянуть защиту соперника.

На 17-й минуте "желто-синие" могли делать счет 2:0. Миколенко продавил свою зону, отдал Соболю, после рикошета мяч попал в каркас ворот, а на добивании Ярмоленко опередил игрок казахстанской сборной.

Ярмоленко, проводящий свой 100-й матч за национальную сборную, всеми силами пытался забить гол. На 24-й минуте хавбек "Вест Хэма" попал в штангу, а на добивании Сидорчук "сбил пыль" с перекладины.

Украина доминировала на левом фланге, усилиями Соболя и Миколенка.

Расслабившись украинцы опрометчиво потеряли мяч перед своей штрафной и Нургалиев дальним ударом низом вынудил Пятова сделать первый сейв в матче.

В концовке тайма "желто-синие" отдали инициативу футболистам из Казахстана. Но бесхитростные комбинации последних, которые пытались за счет длинных передачи найти Валлиулина и Быстрова, не составляли опасности.

Вторая половина началась в более равной борьбе. Украина уже не владела таким бескомпромиссным преимуществом. Темп заметно упал и казахи периодически выбегали в контратаки.

Наши сборники могли снимать все вопросы с победителем, но с интервалом в несколько минут Соболь и Матвиенко не реализовали свои выходы один на один с голкипером. Оба украинских футболиста пытались пробить между ног голкипера, но эта тактика оказалась неудачной.

Развязка наступила на 74-й минуте. Сперва сборная Украины потеряла Зинченко на матч против Франции, а в следующий момент получила гол.

Украина пошла в атаку. Цыганков, Ярмоленко могли выводить команду вперед, но удары пришли впритирку со штангой.

Последние минуты прошли в штурме украинской сборной. За несколько секунд до свистка Аймбетов мог принести Казахстану победу, Но Пятов совершил роскошный сейв.

Концовка вышла трагической. На 93-й минуте украинские футболисты смогли выйти вперед, а спустя 3 минуты пропустили второй гол.

Это стало 4-й ничьей "желто-синих" в 4-х матчах. В активе команды Александра Петракова 4 очка.

Напомним, что 1 апреля украинцы не смогли обыграть команду Казахстана, упустив победу. Игра на НСК "Олимпийский" завершилась с сенсационным счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта Украина в 1-м туре выстояла в Париже, не проиграв французам 1:1.

Во 2-м туре украинцы драматично упустили победу над национальной командой Финляндии (1:1).