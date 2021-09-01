Казахстан – Украина: онлайн видео голов отбора ЧМ-2022

Сборная Украины в эти минуты проводит поединок 4-го тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022. В Нур-Султане подопечные Александра Петракова играют против сборной Казахстана.

Счет был открыт уже на 92-й секунде, после фантастического удара Романа Яремчука.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.

Казахстан – Украина 0:1

Гол: 0:1 – 2 Яремчук.

Казахстан – Покатилов, Марочкин, Быстров, Малый, Логвиненко, Куат, Валиуллин, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Украина – Пятов, Соболь, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Буяльский, Ярмоленко, Забарный, Сидорчук, Миколенко, Яремчук.

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Напомним, сборная 1 августа осталась без наставника, когда Андрей Шевченко объявил, что идет с поста главного тренера. По информации OBOZREVATEL, причиной такого шага стал нерешенный финансовый вопрос с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Исполком УАФ назначил и.о. главного тренера Александра Петракова.

В воскресенье, 29 августа, Александр Васильевич подписал официальный контракт.

На своей презентации Петраков заявил, что не собирается вызывать игроков из чемпионата России, аргументируя это военными действиями со страной-агрессором.