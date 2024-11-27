Решающий этап ЛЧ и ЛЕ начинается уже сейчас. Анонс 5-го тура еврокубков для украинских клубов

В разгаре 5-й тур еврокубков и сегодня свои выступления там продолжат украинские клубы. "Шахтер" прибыл в Нидерланды, где сыграет против "ПСВ". а "Динамо" завтра будет принимать в Германии чешскую "Викторию". И это именно тот момент, когда спортивная злость должна стать главным двигателем наших грандов, если они хотят продолжить свои выступления в ЛЧ и ЛЕ с посягательством на евровесну. OBOZ.UA рассказывает главные детали двух ключевых для Украины матчей.

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"Шахтер" начинает период сложных соперников

За время паузы сборных "Шахтер" провел боевой спарринг 3:3 с "Нивой", а в сезон вернулся разгромом "Ингульца" 6:0. В хорошем настроении команда отправилась в Нидерланды на игру против "ПСВ". И этот соперник открывает календарь сложнейших грандов Этапа лиги ЛЧ. О "Баварии" и "Боруссии" говорить нечего - после двух итальянских клубов нам выпали еще и два немецких. А в январе горняков ждет фантастический "Брест", андердог с феерической историей дебюта в Лиге чемпионов. Учитывая все это, нам нужно только побеждать.

У горняков сейчас 4 балла и 28 позиция, мы чуть ниже зоны стыков. С одной стороны, "Шахтер" почти набрал 7.6 очков, которые, по расчетам УЕФА, помогут команде в борьбе за плей-офф (27 команд ЛЧ еще не дошли до нужного показателя). А с другой, будем объективны: все будущие соперники украинцев завершат сезон если не в первой восьмерке, то в Топ-15. Прогноз даже на 3 ничьи выглядит очень оптимистичным. Поэтому "ПСВ" нужно обыгрывать, ведь это жизненно необходимые баллы.

3 очка – обязательная задача

Понять силу "ПСВ" невозможно: проиграли "Ювентусу", сыграли 1:1 с "ПСЖ" и "Спортингом", который строил Аморим, а затем разгромили "Жирону". Это в общем-то команда-компромисс, в которой соединены абсолютно полярные характеристики. Будущий соперник много бьет, забирает себе инициативу и не отказывается от длинных передач быстро переводить игру сразу на чужую половину. В то же время, клуб позволяет много ударов по собственным воротам, а если что-то идет не по плану - готов пожертвовать дисциплиной (3 желтых на игру). Большинство атак будет проходить по правому флангу: на Педро Энрике ложится львиная доля ответственности за сдерживание и его нужно страховать.

В сегодняшнем матче игра вторым номером должна стать основой для "Шахтера": главное не дать нидерландцам зайти в штрафную, там у них происходит каждый второй удар по воротам. Их соперники дважды забили автоголы, настолько оранжевые давят. Нам же следует сыграть комбинационно в последней трети, ведь "ПСВ" отлично блокирует центральную зону; это ограничит возможности для Судакова и Конопля с их пушками. Пока нельзя сказать, что "Шахтер" наконец-то нашел путь к голам, но командные атаки, как в матче с "Янг Бойз", должны стать образцом.

Последний шанс для "Динамо"

А вот у "Динамо", которое свой матч проведет завтра, дела плохи. Это действительно последний шанс команды зацепиться по крайней мере за вторую зону стыков, потому что ноль очков, ноль голов и 10 пропущенных – это катастрофические показатели. Разница мячей будет расти, ведь есть очевидный факт, который мы никак не могли представить на старте сезона: во всех турнирах бело-синие пропускают уже 10(!) матчей подряд. У команды совсем нет жажды обороны. Да, настреляли за этот десяток игр тоже не мало, 19 голов. Но разгромы "Ингульца" или "Оболони" 5:2 и 5:1 в УПЛ совсем не сопоставимы с голевой засухой в Лиге Европы. Она длится уже 4 матча подряд и имеет все шансы на продолжение.

Почему? Нестабильный состав является одним из рычагов. Команда на всех линиях беззубая: за первый тайм против "Ференцвароша" даже в меньшинстве динамовцы создали больше моментов, чем "Шахтер" за свой старт в ЛЧ. Только этим ударам не хватает точности. Перекладина, вратарь, сетка с другой стороны ворот – все, что угодно, но не легальный гол. Шовковский как бы экспериментирует ротациями и впереди, и позади, однако даже с новыми игроками у киевлян не получается стабилизировать положение. Беловар, на которого легла задача удержать центр защиты на уровне Попова, отметил, что в команде много новичков, проводящих первые минуты в еврокубках. А повести их вперед некому: команда снова осталась без своего опытного представителя в еврокубках - травмирован Ярмоленко. Все это в куче не дает надежды на такую нужную победу. И это при том, что впереди ощутимо сложный соперник.

"Виктория" - представитель чешской суперсилы

Знали ли вы, что Чехия – девятая в рейтинге клубных ассоциаций!? Украина аж 21-я. У этой страны 4 команды в еврокубках и они держатся там очень солидно: с учетом летней квалификации, их клубы уже занесли в копилку рейтинга 31.5 балл; это на уровне с Германией, Испанией и лишь немногим меньше, чем у Англии, у которых более семи команд в разных турнирах. У Украины, для сравнения, всего 7 очков от пяти команд. И львиную долю сюда занесла именно "Виктория Пльзень" - единственный чешский представитель в трех еврокубках, которых до сих пор не проигрывал.

Команда шла по турниру ровно: ничья против лидера, ничья против аутсайдера. Но потом подопечные Кубека прибили дома "Сосьедад". Украинскому зрителю знаком лидер атаки соперника: Принс Аду, не заигравший за "Кривбасс", у чехов раскрылся по полной и стабильно становится одним из лучших на поле. Нападение "Виктории" разнообразно - забивают комбинационно, со стандартов или контратаками. Следует запомнить, что команда отдает мяч: 34% владения, даже у "Динамо" 45%. Но подходящий момент для удара они находят стабильно. Максимум нам можно пропускать только один гол – потому что больше будет означать, что даже куча дополнительных показателей не помогут стать выше в таблице. Здесь ничего и не посоветуешь, лишь бы киевлянам удалось забить и наконец найти свой стиль. Потому что если проиграть и завтра – то в Лиге Европы нечего ловить. Понижения в Лигу конференций больше не будет.