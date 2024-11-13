'Манчестер Юнайтед' получил нового тренера. Чем это поможет Трубину и какая угроза для Мудрика

"МЮ" избавился от тен Хага и быстренько нашел нового тренера - им стал экс-глава "Спортинга" Рубен Аморим. Это будет кардинальная перестановка сил в АПЛ, которая должна спасти ужасный сезон дьяволов и угрожать каждому в лиге. Но на самом деле здесь есть проблема, зарытая очень глубоко в философии и менеджменте футбола. OBOZ.UA рассказывает, почему такие переходы все больше вредят этому виду спорта и как это повлияет даже на украинских футболистов.

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Кто такой Рубен Аморим и почему о нем столько говорят?

Аморим – относительно новое имя для европейского фаната. Его выступления как игрока были на позиции полузащитника с 2003 по 2016 год. Что можно упомянуть – "Бенфика" и "Брага", а еще 14 игр за сборную Португалии. Обычная карьера среднего футболиста. Через несколько лет он начнет тренерскую работу, что покажет Рубена совсем с другой стороны как профессионала в области экспериментов.

Следящие за португальским футболом знают Аморима с начала 20-х, когда он возглавил "Спортинг". За 4 года с лиссабонцами удалось взять 2 кубка, Суперкубок и дважды чемпионат Португалии. В этот сезон он вошел сверхуверенно: потеряв Суперкубок, во главе верде-бранкос коуч не проиграл ни одного матча с августа. Среди самых громких матчей - разгром "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и камбек 4:2 против "Браги" в последнем для себя матче португальской лиги.

И вот именитый коуч приезжает в Манчестер - он станет у руля дьяволов. Уже на постоянное место работы Рубен прилетел в понедельник, но не смог заработать. У него все готово: подписанные документы, оговоренная зарплата, на карандаше собственный штаб. Но помешала мелочь - у португальца нет разрешения на работу! Среди документов не оказалось важнейшей бумажки, которую должны были подготовить, пока он летел в Англию. Глейзеры, похоже, так фанатели от нового тренера, что забыли о рабочей визе. Теперь у них есть полторы недели, чтобы согласовать все детали до конца международного перерыва.

Пострадают и "МЮ", и "Спортинг"

"Искренне спасибо всем вам и желаю продолжить в хорошем настроении этот замечательный гала-вечер". С такими словами португалец покинул "Спортинг". Только проблема в том, что гала-вечер может закончиться уже в декабре. На нового коуча лиссабонцев первым же вызовом упадет кубковый матч против лидера Третьей лиги. Второй вызов - "Арсенал", которому не здоровится в АПЛ и в Лиге чемпионов им тоже не нравится быть внутри таблицы. Что-то подсказывает, что полторы недели на адаптацию и подготовку состава к игре не хватит – и мы не сможем дальше наслаждаться португальской сказкой в еврокубках. Заберут еще почти весь тренерский штаб, а не только Аморима.

Да-да, коуч заявил, что будет переманивать в Манчестер большинство старого штаба. С одной стороны это классно: Аморим не бросает своих людей, предлагает им лучшее будущее. Для "Юнайтед" это круто тем, что тренер будет в полном пылу, с топовыми помощниками. Но с другой стороны – та же проблема с рабочими визами! Насколько быстро будет решен этот вопрос по отношению к второстепенным специалистам? Ну и плюс та же адаптация: к первому сложному сопернику почти месяц, но это будет "Арсенал". Дьяволы критически низко в АПЛ и от Рубена требуют результат здесь и сейчас.

Трансферы тренеров должны быть урегулированы

На этом примере мы понимаем, что трансферы тренеров должны быть запрещены в сезоне. "МЮ" в выигрыше они взяли представителя нового поколения и за счет этого могут попытаться спасти сезон сразу в нескольких турнирах. "Спортинг" ошеломлен: шокированы не только фанаты, но и игроки, привыкшие работать по одной схеме и за ее счет держать лидерство и в Лиге Португалии, и в ЛЧ. А если новый тренер откажется от игры на три защитника, которую пропагандировал Аморим? Все, что было наиграно, исчезнет? Удержит ли свой взрывной стиль Деккереш? Его тренер с собой не будет уносить, о чем пообещал публично. Смогут ли тогда лиссабонцы претендовать на еще один за долгое время внутренний трофей?

Это проблемы и для клубов. Досрочный разрыв контракта бывшего тренера и найм нового часто влечет значительные финансовые затраты. "МЮ" прекрасно понимает это, тэн Хаг получил несколько грузовиков денег за преждевременное завершение работы. И если в этом случае все прошло хорошо, то возможны еще и юридические сложности, если предыдущий тренер какого-нибудь другого клуба отрицает условия увольнения. А еще у Аморима уже скандал с ван Нистелроем. Вроде бы новый коуч сам изгнал легенду клуба. Это – конкретное основание от Глейзеров, когда новоназначенный специалист еще даже не имеет рабочей визы, а уже страдает от хейта фанатов.

Похищения тренеров все больше вне логики

Далее следует целый состав проблем, системный для многих клубов. Уже упомянутая адаптация – самый большой вызов. Нужно в авральном режиме учить особенности команды, мотивацию игроков. Некогда экспериментировать, ведь любой топовый чемпионат может больно укусить уже в первом матче. УПЛ не такая интенсивная и непредсказуемая лига, поэтому у Шовковского год назад вышло обуздать "Динамо", потому что он вернулся домой. Но что сейчас? Кажется, что СаШо настолько воспринимают своим, что его аргументы и критика больше не рычагом влияния на молодых и старых киевских футболистов.

От адаптации следует и вопрос дисциплины. Тренер должен уважаться с первого шага на базе и четко выполнять все его указания. Тот же Аморим перестроит "МЮ" на три центрбека, что необычно не то, что для красных, это в принципе изредка увидишь в АПЛ. Каземиро сказал, что команда ждет нового коуча с радостью, но вероятность, что молодежь не будет слушать 39-летнего специалиста, существует и она велика. Особенно в клубе, где столько вызовов по поводу микроклимата.

У Аморима классическая схема аварийного перехода – требуются спасение клуба и быстрый успех. Он как и любой новый тренер в новом клубе находится под давлением. Решил бы эту проблему запрет на заключение договоров во время сезона? Конечно, да. Тем более, можно было присмотреться к временному специалисту среди безработных или действовать более решительно летом. Похожая проблема была у УПЛ: "Ворскла" бросалась Максимовым во все стороны, но повернула его обратно. Это было удивительно для фанатов и пока неясно, как скажется на будущем полтавчан.

При чем здесь украинские футболисты?

Этот переход стал спасительной палкой для "Бенфики". Команда Трубина до международного перерыва шла третьей, "Порту" – второй. Сейчас "Спортинг" имеет 8 очков отрыва, которые будет постепенно терять в течение остального сезона. У орлов есть все шансы отыграть разницу, потому что вывозить только Дёккерешем не удастся. Тем более, очная игра еще только впереди – лидеры чемпионата встретятся в декабре.

А вот увидеть и разобрать Аморима в АПЛ будет интересно. Мы уже увидели, что он с сюрпризом – деклассификация "МанСити" была показательно феерична. Новая встреча с Пепом через месяц. А дальше календарь готовит португальцу целый десант украинцев: сначала "Арсенал", дальше сразу "Эвертон" и вскоре "Борнмут". Похоже, что коучу безразлично, какого соперника побеждать и адаптация к лиге будет интересна. Учитывая травматичность канониров, плохой старт ирисок и соседство с командой Забарного, "Юнайтед" может подготовить интересные для каждого. "Челси" по календарю приходится на конец сезона - и какой же крутой это будет для нас матч, если Мудрик к тому времени зацепится за основу и сможет противостоять новой структуре дьяволов.

Переход португальского коуча открыл сундук Пандоры. Совпали большие вызовы для нескольких клубов, проблемы менеджмента футбольных функционеров и трансферов тренеров. Аморим – открытие для АПЛ и повлиять он может на самые неожиданные аспекты лучшей лиги мира.