'Динамо' переписывает рекорды и неожиданные сюрпризы: итоги половины еврокубков для Украины

Новые еврокубки наполовину пройдены. Этап лиги подарил нам невероятные разгромы, неожиданное лидерство андердогов и неуверенные результаты украинских команд. OBOZ.UA рассказывает анализирует, кто проваливает ЛЧ, чем удивит ЛЕ и кто еще главный кроме "Челси" в ЛК.

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Украина почти вылетела из еврокубков?

Низкая позиция "Шахтера" в Лиге чемпионов и абсолютный провал "Динамо" в Лиге Европы – закономерный результат неравномерного подхода к миксу УПЛ и еврокубкам. Понятно, что внутренний чемпионат не дает шанса подготовиться к соревнованиям на международной арене. Но такую же ситуацию идут немало андердогов, которые в этом сезоне выстрелили во всех турнирах. Поэтому речь идет о проблеме в структуре игры и отдаче до последнего у обоих украинских клубов.

Донецкий клуб подарил больше намеков на позитив: хотя бы против аутсайдеров ЛЧ можем быть собранными, интересно играть и через эксперименты на поле получать нужный результат. Судаков наконец-то стал лидером команды и это состояние ему нужно сохранить на остальные игры вплоть до февраля. Расчеты УЕФА – 7.6 балла для плей-офф – выглядят реальными, учитывая плотность в зоне стыков и сложность расчета дополнительных параметров.

А вот с "Динамо" ситуация безутешная. До зоны стыков 4 очка, но разница мячей "-10" будет ставить киевлян ниже всех даже с первыми зачетными баллами. Шапаренко и Бущан не могут ничего создать с ситуативными голевыми ошибками одноклубников, случающимися на ровном месте. Ключевые провалы мигрируют из матча в матч и только подчеркивают несыгранность футболистов Шовковского.

Нам, как фанатам, очень хотелось бы увидеть украинские клубы в стыках еврокубков, ведь переходов между турнирами больше нет. Однако, будем реалистами – 5-й тур решающий. Проигрыш в нем сделает шансы "Шахтера" на евровесну призрачными; шансы "Динамо" в таком случае исчезнут вообще. Здесь либо менять отношение к международным соревнованиям и через злобу крушить любого соперника, либо уже сейчас заявить о борьбе исключительно за внутренние трофеи.

Возможно ли украинцам исправить положение?

В Лиге чемпионов остаются 4 непростых команды. Самым сложным для "Шахтера" будет германский дуэт: фантастическая "Боруссия" и кризисная "Бавария". "Брест" тоже не подарок, это неожиданный лидер, одна из 6 непобежденных команд турнира. Ближайший соперник "ПСВ" - похожий по силе клуб с покушением на победное шествие к стыкам. Учитывая игру подопечных Пушича, что-то прогнозировать – неблагодарное дело. Будем надеяться на еще одну победу и ничьи.

"Динамо" следующей будет принимать "Викторию Пльзень" - крепкий середняк и представитель куражной чешской делегации. Еще ждет "Сосьедад", внезапно слабый против кого угодно в ЛЕ. А вот считавший подарком латвийский "РФШ" смог сыграть вничью с "Галатасараем" - лидером таблицы. И эти два клуба – последние соперники бело-синих в Этапе. Очень сложный календарь.

Лидеры и андердоги обменялись ролями

Первая восьмерка ЛЧ – шедевр. Кроме ожидаемых "Ливерпуля", "Барселоны", "Интера" и "Боруссии", там очень неожиданно поселились "Спортинг" и "Монако". А еще "Брест" с "Астон Виллой" – дебютанты элитного турнира. Могли ли мы представить себе их лидерство в условиях квартетов? Вряд ли. Рядом беспроигрышная "Аталанта", а внутри таблицы наступают на пятки "Лилль", "Селтик" и загребское "Динамо". Андердоги укрепляют позиции.

"Реал", "Бавария", "ПСЖ", "Атлетико" и "Милан" ниже 16-го места - ситуация, которую невозможно было представить в начале Этапа лиги. У сливочных шансы защитить титул уменьшаются с каждой игрой пропорционально тому, как растет их список травмированных. Другие клубы тоже не про уверенность в каждом матче. Традиционно предзимний кризис случился с "Манчестер Сити" - команда Пепа неожиданно влетела "Спортингу", но еще имеет шанс исправиться, чтобы заскочить в первую восьмерку. Так же как и "Ювентус", "Арсенал" или "Байер". Уже сейчас понятно, что "ПСЖ" и "Атлетико" будут бороться за попадание в стыки. На финише соревнований будет очень интересно.

Классно сложилось, что в ЛЧ и ЛЕ только по одному клубу имеют максимум очков после 4 туров. Это "Ливерпуль" и "Лацио", которые не без проблем получили золотую позицию. При этом на пяти римлянам давят не только вышеупомянутые турки, но и "Стяуа" и "Айнтрахт". В Лиге конференций ситуация иная, о ней немного дальше.

"Динамо" формирует (анти) рекорды

Формат еврокубков сменили, поэтому все рекорды пишутся заново. Так же как и антирекорды – автором одного из них является "Динамо". 4 матча Этапа лиги без забитых мячей, голевое затишье 4 тура подряд… Такое себе достижение среди 108-ми клубов в трех турнирах! Хорошо хоть, мы не одни такие - в ЛЧ так играет Болонья". И что-то подсказывает, что оба клуба не смогут остановить эту тенденцию даже в 5 туре.

Были команды, никогда не выигрывавшие за 6 матчей в квартетах; были и такие, которые не брали ни балла и даже не забивали. Но как будет грустно, если автором такого "достижения" в новом формате станет именно украинский клуб. Собрать все три провальные антирекорда будет кульминацией ужасного динамовского сезона. А превзойти его будет невозможно, только повторить.

Есть и положительные рекорды, которые даже "МанСити" не всегда мог повторить в привычном формате ЛЧ. Самая длинная сухая серия за "Аталантой", "Интером" и… "Легией", по 4 матча в разных турнирах. При этом бергамцы довольствуются только пятью забитыми мячами. Как же по-разному проходят сезон итальянские клубы.

У Лиги конференций будет интересный финиш

В отличие от других соревнований, ЛК имеет только 6 туров, и в ней формируется интересная тенденция. На уровне с "Челси" максимальное лидерство держат сразу 6 клубов! Дисбаланс и в том, что "Копенгаген", "Панатинаикос" или "Бетис" отстают даже среди ноунеймов. Несерьезно отнеслись и положились на легкий проход – а теперь испытывают сложности с потенциальной квалификацией.

Лига конференций особенно интересна тем, что это турнир Мудрика. Тренер аристократов Мареска доверил ему место в старте, удачно тасуя огромный состав. Михаил поблагодарил за доверие перфомансами - 2 гола и 3 ассиста, статус лучшего игрока против "Панатинаикоса". Хотя репутационная проблема остается – это победная лига имени "Челси". Следующие соперники намекают, что клуб уже попал в плей-офф.

Кстати, о ноунеймах – это бонус футбольных знаний: многие из нас впервые услышали о таких командах, как "Ларн", "Млада" или "Ноах"; с последнего лондонцы сполна поиздевались на домашней арене 8:0. Даже при равенстве очков у многих команд, у синих будет безумная разница мячей и, соответственно, абсолютное преимущество. А вот кто еще запрыгнет в вагон евровесны? Матчей мало, соперники малоизвестны и непредсказуемы, а на квалификацию претендуют даже исландцы.

Позади половина нового формата еврокубков – и она получилась феерической. УЕФА выполнила обещание - стало зрелищно, непредсказуемо и огненно, а интрига действительно будет жить до последней минуты 8-го тура. Да что там, она будет сохраняться даже в стыках. Фанаты получили много тем для обсуждения, это не только сенсация или нагрузка на игроков. Не то ли это, чего мы так хотели от современного футбола?