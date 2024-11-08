Обзор провала 'Динамо' в матча ЛЕ против 'Ференцвароша': как старые ошибки становятся традицией украинцев

Киевское "Динамо" провело очередной матч Лиги Европы - и снова разгромно уступило. "Ференцварош" поиздевался над столичной командой едва ли не всеми способами. Почти весь матч в меньшинстве киевлянам сначала удавалось выглядеть сильнее венгров, но потом произошли классические ошибки. OBOZ.UA рассказывает, на что следует обратить внимание, если киевляне планируют финишировать не на дне таблицы.

Видео дня

Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат

"Ференцварош": Дибуш, Рамирес, Гартенманн, Сиссе, Макрецкис, Абу Фани, Ромменс, Траоре, Захариассен, Кади, Варга

Первый тайм. Вдесятером "Динамо" играет гораздо лучше

Старт игры – встреча двух прессинг-тактик, работавших абсолютно идентично: плохо у собственных ворот, прекрасно у чужих. Киевляне так собирали угловые, а венгры – подбирали плохие пасы поперек поля, в чем очень помогал Траоре. "Ференцварош" удержал за собой инициативу, накапливая действия на левом фланге обороны "Динамо" - там все звено игроков соперника создавало численное давление.

И это удавалось контролировать, пока не произошел подкат Дубинчака. Он боролся против Макрэцкиса до последнего, но опасный по поводу травмы подкат и удаление. Вопросов к красной нет, появился вопрос, сможет ли украинский клуб выдержать почти весь матч с двойным давлением в защиту. Надо было срочно закрывать позицию левого латераля, и Шовковский вынужденно снимает Буяльского, выпуская Вивчаренка.

На подготовку замены понадобилось 7 минут, но даже после появления профильного защитника венгры до конца тайма будут давить именно на наш левый фланг. Главным адресатом был не Варга, а Кади – координатор атакующих действий. Хотя следует отметить, что традиционный хаотический стиль гостей не сработал с бело-синими: короткими передачами им не удавалось пройти между линиями смелых киевлян, которые не строили автобус, а становились в 4-3-2.

Сложилось впечатление, что бело-синие вдесятером играют сильнее и увереннее, чем в полном составе! "Ференцварош" усугубил атаки и поселился в последней трети почти полным составом. Так возникло неожиданное преимущество "Динамо" - качественные контратаки. Помогал в этом Караваев, после отбора мяча на чужую половину выходили через него. Обескровленную команду возглавил Бущан – настоящее капитанство голкипера не только надежно защитило ворота в нескольких опасных моментах, но и мотивировало не садиться назад. Кульминацией украинских попыток стали две подряд перекладины.

"Ференцварош" абсолютно переигрывал "Динамо" по статистике - больше ударов, немало попаданий в творение, безумное владение. Но это тот случай, когда цифры отнюдь не отражали реальное положение дел на поле. Красная стала этаким вызовом для киевлян – сыграть в меньшинстве так, будто ничего не изменилось. У каждого игрока увеличились зоны ответственности, но так им вроде бы было проще, особенно в последней трети. Шовковский все меньше хватался за голову – дальше нужно было сохранить боевое настроение до конца матча.

Второй тайм. Ключевые ошибки евросезона ломают сказку

Тренеру "Ференцвароша" точно не понравилось, что за первый тайм было упущено немало моментов. И он нашел нужные слова – после перерыва венгры побежали в атаку очень агрессивно, Бущан снова тянул удар за ударом. Но долго так продолжаться не могло – произошли две традиционные ошибки европейского сезона "Динамо". Сначала ключевая потеря, когда Кабаев откатывал обратно на Шапаренко, а выкатил предголевой пас на Кади (с голом Варги). Через минуту – еще одна роковая ошибка. На моменте с возможным фолом киевляне остановились, а Кади нет - он подбежал к мячу и пробил статических защитников.

Все было хорошо и выглядело, что "Динамо" удается сохранять нужный счет. Но двойной скорый удар срезал слой спортивной злости наших футболистов. Третий гол добил все попытки киевлян получить хотя бы ничью. Там была уже ошибка центрбеков, где снова не удержали Варгу. Количественное преимущество в этом эпизоде зажало Михавка, через него бежали на цель сразу три футболиста гостей. То, что хорошо работало до перерыва, не удалось удержать во втором тайме даже заменами. Голевой ливень открыла обрезка, которая произошла именно из-за усталости. "Изюминкой" стал гол Салданьи - того самого, который доставлял киевлянам еще за "Партизан".

Надо отдать должное, что после перерыва динамовцы пытались продолжать контратаки. Через Шапаренко и Бражко на фланги бело-синие хотели найти выход в зону удара. Но если это работало при 0:2, после 0:4 и их замены жажда игры исчезла полностью. Даже тасовка футболистов не помогла получить результат. Шовковский не находит ключевых исполнителей, которым сможет доверить ответственные матчи. В этой игре обошлось и без ударов в створ – разрушительное поражение без эффективности впереди. Хотя для этого были все шансы.

0:4 - "Динамо" во второй раз проигрывает с разгромным счетом и остается единственным клубом ЛЕ без забитых мячей. Команда паркуется на последнем месте таблицы этапа лиги.