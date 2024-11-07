Первая победа без привкуса уверенности. Почему 'Шахтеру' повезло с 'Янг Бойз'? Тактический обзор матча ЛЧ

В 4-м туре обновленной Лиги чемпионов "Шахтер" вырвал свою первую победу – 2:1 над "Янг Бойз". Пропустив первыми, украинцы смогли на скорый камбек, а весь второй тайм омбинировались моментами с соперником. OBOZ.UA анализирует, что пошло не так в очередном туре ЛЧ и почему даже победа не доставила удовольствия.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко (К), Конопля, Бондаренко, Криськив, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналдо

"Янг Бойз": Келлер, Атекаме, Лаупер, Бенито, Блум, Маль, Угриныч, Ниассе, Колли, Имери, Ганвула

Первый тайм. Игра под контролем, но не всегда нашим

Пушич начал с эксперимента: вингера Эгиналду поставил в центр нападения. Все из-за его активности в последних матчах за "Шахтер", на уровне с Зубковым. Именно эта связка создавала угрозу воротам соперника: бразилец отлично открывался, украинец отлично катил в ноги. А иногда не гнушался и сам ударить с подкруткой.

Украинцам противостояла не такая уж слабая команда, которая насмотрелась матчей горняков в ЛЧ и УПЛ и, по старту матча, пыталась быстро забить, забыв об осторожной игре. Ключевая персона первого тайма в "Янг Бойз" – вратарь Келлер: его невероятные сейвы несколько раз покидали швейцарцев в игре там, где мы уже видели мяч в воротах. Он играл важную роль и для продвижения команды, поднимаясь вплоть до круга. Кураж голкипера добавил уверенности белым, которые искали пути к нашей штрафной. Справа, в зоне Конопля, им трижды не удалось пройти, поэтому активность перебросили на фланг Педро Энрике.

Голевой период – последствия эмоциональных ошибок. Игрок "ЯБ" Ниассе бросился на Бондаренко и легко перехватил пас, когда мы даже не думали о потере в этой зоне. Имери подхватил мяч и умно сыграл телом, из-за чего Резник повелся на удар под стойку. Это голевая ошибка защитника? Безусловно. Только всей команде следует упомянуть, что очень долго держать – не всегда хорошо.

И тут уже наконец-то ответили мы. Есть первый гол в Лиге чемпионов! Кевин слева выкатил на Судакова, тот разобрался в штрафной и прострелил на Зубкова. Не попасть прямо перед воротами нельзя было – счет ровный. А к концу тайма уже сам Судаков наконец показал, почему за пытаются просить побольше: красивый гол с сольным проходом. Обыгравшись с Эгиналдо, он прошел нескольких соперников и вышел на оперативное пространство. Была опция паса на Зубкова, но защитник "Янг Бойз" Колли не успел закрыть зону. Георгий отлично использовал щель в защите - удар в угол вратарь не потянул.

Тайм получился неуверенный: голы не подарили радости, атакующий пыл горняков не был стабильным. Мы чаще угрожали воротам, но так и не смогли полностью использовать хаос центральной и последней линий швейцарцев, что вылилось в их большую уверенность в обороне. Победный тайм нельзя было назвать логическим завершением 45-минутки, с такой игрой нам повезло.

Второй тайм. Неуверенность в результате до последней минуты

"Шахтер" после перерыва все же стал активнее, наше присутствие в последней трети росло. Но футболисты и дальше умничали с таймингом. Несколько раз кто-то исполнял пас слишком сильно и партнер не успевал забежать; или игрок передерживал мяч и пробивал поздно. Случай будто кричал украинцам - используйте слабости "Янг Бойз"! Их и так было много, а потом еще и на ровном месте травмировался Лаупер. Почти никто в соперника не играл на своей позиции, а свежий форвард Монтейро был вынужден защищаться против Кевина у углового флажка. И не случайно: горняки давили налево на Атекаме, чтобы склонить агрессивного защитника ко второй желтой. Этого так и не получилось – Монтейро спас одноклубника от удаления.

Но добавил ли "Шахтер" опасность? Мы дважды пробивали в створ, впрочем, результат не приходил. Удалось стабилизировать ситуацию у собственных ворот, защитники (особенно Бондарь) проигрывали все меньше дуэлей и неплохо выходили из-под прессинга, однако у чужих ощутимого преимущества не было. Особенно грустно из-за угловых: 9 попыток и никакой угрозы.

Ближе к финишу украинцы отдали инициативу. Во время билд-апа соперника горняки садились и ждали, как будет развиваться атака. Впереди носился только свежий Сикан; Бондаренко и Зубков поднимались только если мяч был на чужой половине слишком долго. Изредка происходили контратаки, впрочем, швейцарцы чувствовали лишь один мяч разницы и давили еще больше. К счастью, перегруженный фланг Педро Энрике удалось удержать, а Резник и Бондарь становились надежной преградой для опасных ударов.

2:1 - "Шахтер" одерживает свою первую и такую желанную победу в Лиге чемпионов. Она не получилась такой, как мы себе представляли, "Янг Бойз" болезненно укусили нас в первом тайме и пытались сделать это во втором. Но подопечные Пушича удержали нужный, хоть и шаткий счет, с чем в таблице стали ближе к стыкам. Впереди еще много работы – и нам есть за что побороться в еврокубках.