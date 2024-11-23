УЕФА придумал 10 параметров для таблицы еврокубков! Как малейшая деталь повлияет на судьбу украинцев

Позади уже 4 тура новой Лиги чемпионов – и ситуация в таблице все больше усложняется. Непредсказуемые результаты и голевые ливни не позволяют нам спрогнозировать, кто и на какой позиции будет в общей таблице. Чтобы проще, УЕФА придумала сразу 10 дополнительных параметров для определения, кто же должен быть выше. Как их понять? OBOZ.UA рассказывает, как работает такая система и почему ее нужно знать уже сейчас для будущего украинских клубов?

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Очки и десять параметров

Традиционно на положение команд в таблице влияет главный параметр – количество очков. Вечное правило: кто имеет больше зачетных баллов, тот и лучше (по примеру УПЛ мы знаем, что даже количество матчей для этого не важно). Но заметьте: для ЛЧ, ЛЕ и ЛК в общей таблице отменили правило очных игр; если побеждал соперника, то не факт, что будешь выше него.

В старом формате на 8 групп здесь и сейчас велась битва за 16 мест, когда команды должны были зацепиться за лидерские позиции квартетов. Теперь таких мест 24, ведь даже плохие позиции могут разрешить попасть в евровесну; последние 12 мест вылетают. Дополнительные параметры будут решающими в самый неожиданный момент и не только для последних клубов.

Первые показатели – самые простые

Разница мячей. Первый показатель легко охарактеризовать: лучше защищался – будешь выше. За 4 тура в ЛЧ не пропустили ни одного мяча только "Аталанта" и "Интер". В Лиге конференций так держится только "Легия". В Лиге Европы нет команд, которые бы не пропускали. Количество забитых мячей. Второй из 10 дополнительных параметров прост и логичен: кто забил больше, тот был ближе к победе и больше ее желал. Абсолютные лидеры по голам из 108 команд (после половины Этапов) – "Барселона", "Боруссия" и "Бавария", а еще "Челси", "Лацио", "Аякс" и "Галатасарай". У этих клубов 10+ забитых мячей. А еще есть "Болонья" и наше "Динамо" - единственные в еврокубках, кто до сих пор не смог забить. Выездные голы. Если вышеупомянутые пункты не сработают, смотрим на выездные голы. Это правило отменено для плей-офф, но для таблицы оно может стать решающим. Логика есть: на чужом поле сложнее забивать, особенно если речь об арене в Милане или Дортмунде. Обычно уже здесь может закончиться глубина использования дополнительных параметров, но УЕФА придумала еще семь. Победы. Здесь тоже все понятно – выиграл больше, будешь выше. Этот пункт может помочь клубам, известным более оборонительным подходом и не забивающим много. Например, за 4 тура ЛЧ "Интер" забил лишь 6 мячей и идет в первой восьмерке (для сравнения, "Бавария" с ее 11-ю голами сейчас 17-я). Этот параметр будет определяющим перед стыками - когда на места с 20 по 24 будут претендовать с десяток команд. Выездные победы. Это как дополнение к 4-му пункту, которое поможет определить, какая из слабых команд сильнее. Побед таких будет немного, из-за чего считать придется очень внимательно.

Самые маленькие детали, к которым даже УЕФА не хочет обращаться

А вот дальше идут пункты, догадаться о которых можно только тогда, когда прочтете регламент УЕФА. Если определение мест в таблице становится сверхсложным, активируйте следующую пятерку дополнительных параметров:

Большинство заработанных очков. На этом пункте понятные параметры заканчиваются. Мы уже сравнивали количество заработанных баллов, но если дойдет до 6 показателя, то в таком случае будут смотреть на силу соперников на Этапе лиги. Кто взял больше очков против действительно сильных команд, тот и будет повыше. Этот пункт будет важен для "Астон Виллы", если параметр определения ее места в таблице зайдет так далеко. Неважно, что команда идет в лидерах таблицы, во время летней жеребьевки она была в последней корзине ЛЧ. А значит, количество сложных соперников у нее больше, чем у условных "Реала" или "Арсенала". И та же победа над "Баварией" станет очень весомым аргументом, если понадобится о ней вспомнить. Разница мячей предыдущих оппонентов. Дальше нас ждут параметры, где придется полагаться отнюдь не на собственные силы. В этом показателе нужно снова взять всех соперников, случившихся на пути в Этапе лиги. Только теперь специалисты будут составлять вместе разницу мячей – у кого она в общем лучше, тот и поможет клубу на рассмотрении стать на место выше. Количество голов предыдущих оппонентов. УЕФА прописала, что если и разница мячей будет одинаковой, то тогда составители таблицы примут все забитые голы все тех же соперников по Этапу лиги. Кто суммарно больше набивает – тот обеспечит проход дальше. Дисциплина. Удивительно, что желтые запихали так далеко - после не слишком объективных 7 и 8 пунктов. Фолить можно сколько угодно, лишь бы не на карточки. Кто заработает меньше желтых и красных – тот будет выше. Простая логика, которая, кажется, совсем не повлияет на таблицу. После четырех туров ЛЧ "Реал" имеет 14 желтых! Так же сразу два удаления отнюдь не мешают "Ювентусу" быть 11-м, потому что до 9-го дополнительного параметра дело просто не доходит. Рейтинг УЕФА. Если все будет ну совершенно одинаково, то последуют наиболее необъективному показателю - положению в рейтинге УЕФА. Почему он так далеко? Потому что не показывает реальную картину. Возьмем к примеру "Шахтер": украинцы идут в Топ-40 европейских клубов, а в таблице занимают 28 место. У украинцев 4 очка, столько же еще "ПСЖ", "Спарта" и "Штутгарт". Если бы дело дошло до 10-го пункта, то мы были бы в общем списке не в таком порядке. Еще более интересным этот параметр станет относительно условного "Бреста" - команда соперничает на равных с лучшими командами Европы и занимает топовые места первой восьмерки. А вот в рейтинге УЕФА клуб аж 116-й! К счастью, французы утверждают, что смогут решить турнирные задачи очками и голами без этих параметров.

Остается еще половина еврокубков. В таблице Лиги чемпионов из 36-ти команд на сегодняшний день 31 клуб имеет равное количество различных зачетных баллов. Еще по 35 – в Лиге Европы и Лиге конференций. Ближе к завершению Этапа лиг равных команд значительно поубавится, но определение мест станет еще более запутанным. Ведь на последние игры команды бросят все силы, чтобы зацепиться за места квалификации. Понимание дополнительных параметров теперь позволит предполагать логику клубов и их возможные финишные места в зависимости от каждого забитого мяча. Иногда - не только своего.