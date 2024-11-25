'Брест', 'Астон Вилла' и другие: почему нужно следить за новыми звездами Лиги чемпионов

Лига чемпионов продолжает удивлять. Кроме разгромов и провалов грандов мы получили новых неожиданных лидеров. Сразу 4 команды ворвались в топ таблицы и не собираются оттуда выпадать. OBOZ.UA знакомит вас с клубами, которым безразлично кого переигрывать и рассказывает об их сильных сторонах. И даже об украинском следе.

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"Брест" – французский мегадебютант

Клуб с украинским следом и в прошлом, и в будущем. Их домашняя арена всего на 15 тысяч зрителей никогда не видела столько грандов европейского уровня. В первую в их истории Лигу чемпионов команда попала благодаря "Лиллю", который под руководством Фонсеки пропустил красных вперед. Абсолютный новичок ЛЧ уверенно шагает в плей-офф. 4 место таблицы, 10 очков, ни одного поражения. Тренер Руа за год создал мегамеханизм без четких лидеров.

Команда особенная для истории украинского футбола. Именно ее матч со "Спартой" впервые судила сугубо украинская судейская бригада – Николай Балакин с Беркутом и Запороженко на линиях. Даже четвертый арбитр и VAR – украинцы. Никогда еще матчи основного раунда ЛЧ не обслуживали наши рефери. Но есть и еще один украинский фактор – горняки.

Пираты – единственный новый лидер, который выпадет "Шахтеру" на Этапе лиги. Минус для нас и плюс для французов заложен в календаре, ведь январский матч сложен именно для представителя УПЛ, а вот "Бресту" это шанс на дефицитные очки. Они уже имеют шанс на евровесну – это свершившийся факт. Но самые сложные соперники еще впереди. Уже в этом туре французы отправляются в Барселону. Пираты показали интересную ничью с "Байером"; каким же получится матч против команды Флика? А на финал общей группы будет "Реал"...

"Астон Вилла" – новая английская сила

Большая английская шестерка уже совсем не та. Вернее, она пополнилась новой постоянной силой – "Астон Вилла" за 2 года под руководством Эмери стала опасным соперником для кого-либо, "Бавария" это уже почувствовала. Команда громко отпраздновала 150 лет – дебютом в ЛЧ. Львы когда-то выигрывали Кубок европейских чемпионов, но в новом формате это их первое появление.

"АВ" - самый спокойный клуб из андердогов, если их можно так охарактеризовать. Команда за счет игры вторым номером вводит в заблуждение любого соперника. Посредственная игра в воздухе, малое количество ударов и даже низкая точность передач позволяют им выжать нужный результат из минимума моментов. А если будет угроза, то игроки не стесняются фолить на карточку.

Основная сила – Тилеманс, Роджерс и Воткинс. А еще есть джокер Дюрам, который в АПЛ и ЛЧ не попадает в основу, стабильно выходит со скамьи и забивает; 2 из 6 мячей на турнире. Хотя последние результаты показывают, что у Эмери кризис жанра: защита посыпалась, а нападение едва может забить хотя бы один гол. Поражение от Брюгге едва не выбросило их из первой восьмерки, впереди остались самые сложные команды Этапа лиги. Если не удастся преодолеть кризис, один из лидеров начала сезона может не пройти даже стыки.

"Спортинг" - повезет ли без победного тренера?

Португальский проект – самое слабое звено нашего списка. В первой половине Этапа лиги они устояли против "Лилля" и дома разгромили "Манчестер Сити". Работа тренера Аморима за 4 года не только вернула клубу трофеи, но и позволила стать фантастическим и грозным лидером ЛЧ. Но потом произошла кража, которую так долго анонсировали : Аморим ушел в "МЮ".

Сейчас открыт вопрос, как именно будет играть "Спортинг" с Перейрой во главе. Весь сезон команда ассоциируется с надежной защитой, мегарезультативностью и стабильно победоносным духом. Возглавят это стремление тройка атакующих игроков – Поте, Тринкао и Деккереш. Последний с 5 голами держится в топе бомбардиров ЛЧ. После ухода коуча, форвард планирует остаться в лагере лиссабонцев до лета; следовательно, старые внутренние связи переживут мегаинтерес ближайшего трансферного окна. Кажется, что, по крайней мере, до января схема игры не изменится. Приближается тяжелый экзамен - "Арсенал", которому Лига чемпионов не покорилась; а вот дальше "Брюгге", "Лейпциг" и "Болонья". Если португальцы быстро овладеют перестройкой, то даже эти соперники с сильным составом не станут для них проблемой.

"Монако" – выход из тени Мбаппе

Французов среди андердогов в этом году двое и в эту пятницу они выяснили, что "Монако" сильнее - в Лиге 1 "Брест" проиграл 3:2. В ЛЧ команды равны: имеют по 10 очков, монегаски выше по дополнительным показателям (больше забили); таких показателей, кстати, 10! Лига чемпионов – кульминация реконструкции "Монако" после трансфера Мбаппе. С Килианом клуб дошел до полуфинала, но потом ничего не получалось даже в ЛЕ. Нынешняя группа ЛЧ стала первой за 5 лет. Тренер Хюттер всего за год смог собрать топовых футболистов для борьбы за медальные места Франции, а теперь Керер, Эмболо и Закария готовятся к "Арсеналу" - крупному сопернику европейского турнира.

За "Монако" стоит последить из-за их интересной игры: даже после матчей с "Барселоной" и "Болонией" команда в лидерах по владению мячом, ударам в створ и по уровню угрозы созданных моментов. Это очень командный коллектив, у них голы забивали 8 разных футболистов. При этом, фолы – еще одна характеристика звездного лидера этого сезона. Такие полярные подходы к стилю игры обещают нестандартное противостояние с "Астон Виллой" и "Интером".

В этом розыгрыше Лиги чемпионов мы получили сразу 4 команды, которые приятно удивили и могут еще удивлять. Они останутся в памяти фанатов, вне зависимости от того, каковы будут итоги этого розыгрыша. Мы еще раз видим, что ЛЧ - это не только о трофеях, но и о духе борьбы, заложенном в андердогах. И что еще более интересно, не все из них представители топовых лиг Европы.