Ребров отказался ставить Ярмоленко в стартовый состав на матч с Англией

Стали известны стартовые составы на матч квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 между национальными сборными Украины и Англии. По решению главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва, капитан национальной команды Андрей Ярмоленко начнет встречу со скамейки запасных.

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Ярмоленко получил травму в конце августа перед игрой Лиги конференций против "Бешикташа". Его участие в поединке Украина – Англия было под вопросом.

Полностью стартовые ростеры сборных выглядят следующим образом:

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Трубин, Лунин, Михайличенко, Кривцов, Попов, Караваев, Сидорчук, Назарина, Ярмоленко, Буяльский, Ванат, Довбик

Англия: Пикфорд, Уокер, Гехи, Магуайр, Чилвелл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Сака, Мэддисон, Кейн

Запасные: Ремсдейл, Джонстон, Трипьер, Колуилл, Томори, Филлипс, Данк, Эзе, Галлахер, Фоден, Рэшфорд, Уилсон.

Отметим, что за 8 часов до начала поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров исключил Александра Пихаленка, Александра Зубкова и Александра Тымчика. Также в матче точно не сыграет Николай Шапаренко, который получил травму.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Напомним, что букмекеры сделали свой прогноз на поединок Украина – Англия, назвав однозначного фаворита. Также стало известно по каким телеканалам будет проходить трансляция.

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