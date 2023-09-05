Сборная Украины потеряла лидера 'Динамо' перед матчами отбора Евро-2024

Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко не поможет сборной Украины в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября). 24-летний полузащитник получил травму в игре Лиги конференций с "Бешикташем".

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. После обследования оказалось, что для восстановления игроку понадобится около трех недель.

Динамовец уже покинул расположение главной команды и вернулся в клубе. В сборной его заменит представитель "Днепра-1" Александр Пихаленок.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук сенсационно подписал контракт со знаменитым испанским клубом.

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