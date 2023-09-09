Ребров исключил трех футболистов из состава сборной Украины на матч с Англией

Стала известна заявка национальной сборной Украины на матч 5-го тура отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Англии. За 8 часов до начала поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров исключил из ростера Александра Пихаленка, Александра Зубкова и Александра Тымчика.

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В тоже время в поединке сможет принять участие Андрей Ярмоленко. Лидер "Динамо", который получил повреждение боковой связки колена, попал в окончательный состав.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал")

Защитники: Ефим Конопля ("Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб), Сергей Кривцов ("Интер" Майами), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Денис Попов ("Динамо"), Александр Караваев ("Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер")

Полузащитники: Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Михаил Мудрик ("Челси"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Егор Назарина ("Шахтер")

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия"), Артем Довбик ("Жирона"), Владислав Ванат ("Динамо").

Отметим, что в матче точно не сыграет Николай Шапаренко, который получил травму.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Напомним, что букмекеры сделали свой прогноз на поединок Украина – Англия, назвав однозначного фаворита. Также стало известно по каким телеканалам будет проходить трансляция.

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