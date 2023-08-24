'Динамо' понесло грандиозную потерю перед матчем с 'Бешикташем'

Звездный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не поможет команде в предстоящем матче раунда плей-офф Лиги конференций с турецким "Бешикташем". Капитан сборной Украины получил травму и не выйдет на поле в поединке, который состоится 24 августа.

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Команды сыграют на поле стадиона "Джулешти". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча "Динамо" – "Бешикташ". Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

О повреждении Ярмоленко пишет Telegram-канал "Динамо" Киев Inside". По его данным, полузащитник получил повреждения и не был включен в заявку на игру. Других подробностей травмы одного из лидеров команды Мирчи Луческу на сообщается.

Отметим, что киевское "Динамо" впервые с 1996 года может остаться без осенней части евросезона. Тогда "бело-синие" хоть и пробились в групповой этап Лиги чемпионов и даже выиграли стартовый матч, однако были исключены из турнира, а их победа над греческим "Панатинаикосом" аннулирована.

Накануне игры с "Бешикташем" СМИ выяснили, что в стане коллектива Луческу существует невероятная напряженность в отношениях между футболистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем с "Бешикташем" в Лиге конференций киевское "Динамо" сенсационно проиграло одесскому "Черноморцу" в УПЛ.

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