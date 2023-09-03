Где смотреть Украина – Англия. Расписание трансляций отбора Евро-2024 по футболу

Сборная Украины в 5-м туре квалификации на чемпионат Европы по футболу в субботу, 9 сентября, сыграет против команды Англии. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве начнется в 19:00 по киевскому времени.

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OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию игры Украина – Англия.

Матч в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также показ запланирован на телеканале "Megogo Футбол", входящий в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

Напомним, что год назад УАФ и УЕФА договорились о бесплатном показе матчей сборной. Так как война в нашей стране продолжается, эти договоренности действуют и на период начала квалификации Евро-2024.

Перед этой встречей подопечные Реброва с двумя победами и одним поражением занимают вторую строчку в группе С.

21 августа появился список игроков, которые будут готовиться к играм с командами Англии и Италии.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне, на легендарном "Уэмбли", со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Напомним, что по регламенту турнира две лучшие сборные получат прямые путевки на Евро-2024 в Германию. Для участников также будет шанс пробиться на чемпионат через плей-офф Лиги наций.

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