Букмекеры предсказали, чем закончится матч Украина – Англия

Сборная Украины по футболу по мнению букмекеров является однозначным аутсайдером в предстоящем матче 5-го тура квалификации на чемпионат Европы против национальной команды Англии. Встреча состоится в субботу, 9 сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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Различные зарубежные букмекерские конторы принимают ставки на победу подопечных Сергея Реброва с коэффициентами в пределах 7.00 – 9.00, при этом самой популярной является ставка 8.00 – 8.50.

Успех родоначальников футбола оценивается средним показателем 1.40. Ничья в игре также маловероятна: 4.33 – 4.60.

Кроме того, аналитики предполагают, что в игре только одна сборная пропустит как минимум один гол, а всего будет забито более 2 мячей.

Перед этой встречей подопечные Реброва с двумя победами и одним поражением занимают вторую строчку в группе С.

Отметим, что в игре Украина – Англия не сыграет правый защитник Александр Тымчик. 26-летний динамовец присоединился к своим партнерам по клубу Николаю Шапаренко и Андрею Ярмоленко, которые также получили травмы. При этом капитан сборной все еще может выйти на поле в ближайших играх.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Напомним, что по регламенту турнира две лучшие сборные получат прямые путевки на Евро-2024 в Германию. Для участников также будет шанс пробиться на чемпионат через плей-офф Лиги наций.

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