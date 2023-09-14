'Пропадают': главный тренер сборной России по футболу пожаловался, что с ней не хотят играть даже африканцы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пожаловался на трудности поиска спарринг-партнеров для его команды во время отстранения от международных соревнований. Специалист, который также возглавляет "Ростов", отметил, что многие отказываются играть с представителями страны-агрессорки даже после предварительных договоренностей.

Об этом Карпин заявил в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!". По словам наставника российской сборной, который стал объектом троллинга, вызвав в команду более 40 игроков, добавил, что Российский футбольный союз (РФС) не в состоянии заранее утвердить календарь сборной РФ.

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"Федерация пытается найти соперника. Понятно, мне бы очень хотелось, чтобы мы уже понимали соперников на октябрь, чтобы они были стопроцентные. Но живем в той ситуации, в которой живем. Вы думаете, РФС не хочет за три месяца определять соперника? Конечно, хочет. Африканская делегация выходит на нас: "Мы хотим с вами сыграть в Москве". Потом пропадают на неделю, возвращаются и говорят: "Нет, мы не будем". Наверное, посовещались с кем-то в правительстве, им сказали, что ехать не нужно", – сказал Карпин.

Ранее он проговорился о реальной ситуации в стране, шокировав болельщиков. После этих слов Карпина назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности". В сентябре национальная команда РФ опозорилась в трех играх, дважды сыграв вничью и проиграв олимпийской сборной Египта.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутатка Госдумы РФ Светлана Журова предложила провести футбольный матч между Россией и КНДР и вызвала истерику у болельщиков.

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