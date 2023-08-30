Решение сборной России по футболу, с которой все отказались играть, спровоцировало истерику в сети

Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал на сентябрьский учебно-тренировочный сбор в Новогорске 49 (!) футболистов. Такое количество спровоцировало истерику у болельщиков, которые стебутся с решения главного тренера команды Валерия Карпина.

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Сбор пройдет стартует 4 сентября и продлится до 12 сентября. О каких-либо товарищеских матчах при этом не сообщается.

Полный список национальной команды РФ выглядит следующим образом:

Вратари

Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– "Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва) Илья Помазун ("Урал", Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники

Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – "Спартак", Москва), Сергей Волков ("Краснодар"), Виктор Александров ("Пари НН", Нижний Новгород), Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– "Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Дмитрий Скопинцев ("Динамо", Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – "Ростов", Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив" Москва).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – "Динамо", Москва), Антон Зиньковский ("Спартак", Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА, Москва), Александр Юшин ("Урал", Екатеринбург), Александр Головин ("Монако"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – "Крылья Советов", Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – "Пари НН", Нижний Новгород"), Дмитрий Васильев ("Зенит" Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов ("Сочи).

Нападающие

Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев ("Балтика", Калининград).

"Внимательно просмотрите этот список, возможно вы тоже в него попали", – иронизируют фанаты над количеством спортсменов.

Пользователи предполагают, что с таким количеством национальной команде не нужны спарринг-партнеры для товарищеских матчей.

"Можно круговой турнир для четырёх команд играть, зачем вообще с Египтом договаривались?" – издеваются в комментариях.

"Не нашли таки соперников? Решили двухсторонки катать на жопы?", "Это сбор или список гостей на свадьбу?" – не сдерживают эмоций любители футбола из России.

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