Сборная России по футболу опозорилась в матче с Египтом, пропустив два гола за четыре минуты

Сборная России по футболу и во втором товарищеском матче не смогла обыграть олимпийскую команду Египта. После ничьи 7 сентября подопечные Валерия Карпина проиграли в Суэце – 1:2, чем повергли в шок собственных болельщиков.

Видео дня

Россияне прибыли на игру без главного тренера, который в это время находился в Катаре, где команда из страны-агрессорки проведет спарринг 12 сентября. Несмотря на это, футболисты из РФ достаточно быстро открыли счет – с пенальти отличился Сергей Пиняев из "Локомотива".

После этого команды обменивались голевыми моментами, а развязка наступила в середине второго тайма, когда египтяне в течении четырех минут дважды поразили ворота соперников. Сначала на 68-й минуте полузащитник Ибрахим Адель отличился после рикошета. А победу египтянам принес полузащитник Араби Бадр, который забил со стандарта.

Результат встречи вызвал насмешки со стороны болельщиков, которые выступили против подобных поединков. Также они жестко разнесли комментаторов матча.

"Ну и позорище", "Даже Захарян уехал от этой сборной в Испанию", "Лучше вообще не играть, чем собирать ’’сборную" ради этого зрелища", "Комментаторы упражняются в аутизме", "Да, комментаторы сделали мой день. Какие-то два наркомана куражатся", "Нет, ну правильно, такое футбольное пиршество не должно быть единоразовым. Я бы повторял пока не выиграем", "Это какой-то сюр, а не комментаторы", "С клоунады все началось, ею должно и закончиться", – пишут в комментариях на портале Sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший капитан сборной России Алексей Смертин спрогнозировал сверхдлительное отстранение команд из страны-агрессорки от международных соревнований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!