Главный тренер сборной России по футболу проговорился о реальной ситуации в стране, шокировав болельщиков

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что в РФ для игроков нет никаких возможностей расти и развиваться. Наставник ФК "Ростов", комментируя игру национальной команды России против Катара, посоветовал всем кто может, уезжать из страны.

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"Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет", – заявил Карпин в интервью Р-спорт.

В комментариях российские болельщики устроили настоящий "пожар", будучи шокированными таким высказыванием своего титулованного соотечественника. Поклонники футбола считают, что Карпин такими словами наработал себе на "черную метку" иноагента.

"А вот и новый иноагент", "Валера, походу, обратно в Россию не собирается. Из Катара прямым рейсом в Эстонию", – пишут юзеры.

Фанаты стебутся, что это не их тренер, и предполагают бурную реакцию у пропагандистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Россия на последних секундах спаслась в игре с Катаром.

Ранее сборная России по футболу дважды опозорилась с командой Египта. После ничьи 7 сентября подопечные Валерия Карпина проиграли в Суэце – 1:2, чем повергли в шок собственных болельщиков.

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