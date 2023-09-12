'Позорище, нет слов'. Сборная России по футболу спаслась от унижения на последних секундах матча с 59-й командой рейтинга FIFA

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Поединок в Дохе завершился со счетом 1:1.

Видео дня

В отличии от предыдущих двух поединков с египтянами, где Россия была представлена молодыми и малоизвестными игроками, на встречу с 59-й командой в рейтинге FIFA Валерий Карпин привез элиту российского футбола.

Однако боевой состав РФ ничего не смог продемонстрировать в матче с хозяевами ЧМ-2022.

Хорошо обученные и дисциплинированные катарцы заметно превосходили гостей, которым заметно не хватало скорости и сыгранности. Особенно в глаза бросалась слабая средняя линия.

На 70-й минуте после флангового навеса сборная Катара забила первый гол. Победный счет держался до последних секунд, когда после углового команда из РФ смогла уйти от унижения.

В комментариях российские болельщики оценили выступление своих соотечественников словами "Позорище, нет слов" и "Невероятное убожество".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!