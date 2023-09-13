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В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,3 т.
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали 'предателем' и потребовали 'привлечь к ответственности'

Известный в прошлом футболист сборной СССР Владимир Пономарев назвал Валерия Карпина предателем родины. 83-летний ветеран считает, что главный тренер сборной России по футболу не имел права советовать российским футболистам уезжать из страны.

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"Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины", – заявил Пономарев.

В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"

Такое пожелание экс-игрока сборной СССР не нашло отзывов у российских болельщиков.

"Какая же дрянь упоминать где родился и воспитывался. Ещё хуже назвать предателем Родины...", "Деду только дай волю, он бы и сталинские тройки и ГУЛАГ однозначно возродил бы, а там уже с так называемыми "предателями Родины" Разговор короткий!" – пишут юзеры.

В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"

Многие рекомендуют Пономарев принять таблетки и сожалеют, что Россия скатывается к уровню Северной Кореи.

В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"
В России главного тренера сборной РФ по футболу назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Россия на последних секундах спаслась в игре с Катаром.

Ранее сборная России по футболу дважды опозорилась с командой Египта. После ничьи 7 сентября подопечные Валерия Карпина проиграли в Суэце – 1:2, чем повергли в шок собственных болельщиков.

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