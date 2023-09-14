В Госдуме нашли соперника для сборной России по футболу, вызвав истерику у болельщиков

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова предложила провести футбольный матч между Россией и КНДР. 51-летняя олимпийская чемпионка в конькобежном спорте заявила, что никто не запрещает выбирать в соперники эту страну.

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"Думаю, возможно провести футбольный матч между сборными России и КНДР. Кто нам запрещает вообще это делать? Нам трудно подбирать соперников? Я не думаю, что у нас прям беда с соперниками, я бы не рассматривала это так", – сказала Журова в интервью Legalbet.

Парламентарий отметила, что успехи России на футбольных полях, никогда не вызвали большого интереса мировой общественности.

"Давайте говорить честно, мы разве когда-то сильно играли с каким-то там командами, кроме чемпионатов мира и отборов? Понятно, когда сборная России играла и когда ряд наших клубов проходили какие-то соревнования, Лига чемпионов и так далее. Но ведь это было не так прям, что мы были в иностранной футбольной повестке. Мы больше внутри", – призналась Журова.

Предложение депутата спровоцировало настоящую истерику у болельщиков, которые со стебом предлагают еще одного соперника.

"Ну вот , наконец то толковая мысль , а далее и Эритрея", – глумятся россияне.

Также пользователи иронично фантазируют, как бы выглядел обзор этого матча на пропагандистских ресурсах обеих стран.

"А телевизоры в каждой из стран потом, независимо от результата матча Россия- КНДР, могут рассказать об уверенной победе своей команды. Беспроигрышный вариант, короче", – отмечают любители спорта из РФ.

Фанаты предлагают позвать Беларусь и устроить турнир диктаторов.

Россияне с горечью осознают, что их страна движется по пути Северной Кореи.

"Повесточка "Мы ни в какой не изоляции" начинает меняться на "Просто смиритесь", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Россия на последних секундах спаслась в игре с Катаром.

Ранее сборная России по футболу дважды опозорилась с командой Египта. После ничьи 7 сентября подопечные Валерия Карпина проиграли в Суэце – 1:2, чем повергли в шок собственных болельщиков.

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