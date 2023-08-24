Знаменитый полузащитник сборной Уэльс Ааротн Рэмзи считается "убийцей" многих известных людей – военных преступников, диктаторов, актеров, музыкантов и т.д. 32-летний футболист, который ранее выступал за лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус", не часто отличается забитыми мячами, однако его голы часто становятся предвестниками смерти.

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"Проклятье" футболиста вновь проявилось 23 августа, за три дня до которого валлиец нанес свой первый точный удар в новом сезоне в составе "Кардифф Сити", поразив ворота "Лестера". Очередной "жертвой" Рэмзи можно смело считать основателя ЧВК "Вагнер" и военного преступника Евгения Пригожина, который погиб накануне при крушении самолета под Тверью.

Известно, что "повар Путина" значился в списке пассажиров его бизнес-джета Embraer Legacy 600, который, вероятно, был сбит системой ПВО. Российские СМИ также информируют, что тело Пригожина уже было опознано.

Отметим, что ранее "жертвами" немногочисленных голов Рэмзи (79 на клубном уровне за 14 лет карьеры) становились террорист Усама бен Ладен, основатель Apple Стив Джобс, легендарная певица Уитни Хьюстон, аргентинский диктатор Хорхе Видела, ливийский тиран Муамар Каддафи, российский олигарх Борис Березовский, рок-звезда Дэвид Боуи, ученый Стивен Хокинг, актер Люк Перри. Все они ушли из жизни через считанные дни или даже часы после точных ударов валлийца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нашли "подозреваемого" в циничном убийстве Евгения Пригожина, совершенного режимом Владимира Путина и наказанного за мятеж 23 июня.

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