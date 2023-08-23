Самолет Пригожина был сбит? Перед взрывом в небе зафиксировали белый след ракеты ПВО. Видео

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился в России, мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО). При падении в небе были зафиксированы характерные газопаровые следы от ракет ПВО.

Видео дня

В пользу этой версии свидетельствует видео момента падения самолета (посмотреть видеоролик можно на этой странице ниже). Об этом сообщают Telegram-каналы Blitz и Grey Zone.

"Самолеты не разваливаются сами по себе в воздухе по причине технической неисправности. Так или взрыв на борту, или ракета ПВО", – отмечают авторы Blitz.

Также отмечается, что очевидцы авиакатастрофы не только видели инверсионные следы в небе, но и слышали "два разрыва, характерных ПВО". Кроме того, на фюзеляже уже упавшего самолета видны многочисленные отверстия, которые выглядят как повреждения от попадания боеприпасов ПВО, уточняет Telegram-канал "Цаплієнко".

Альтернативной может быть версия, что взрывчатка находилась на борту самолета. На видео видно, что самолет падает вертикально вниз, а одно крыло и стабилизатор отсутствуют еще до столкновения с землей. Тем не менее следы на фюзеляже не подтверждают эту версию.

Также известно, что Embraer Legacy 600 пропал с радаров в 18:20. Диспетчеры пытались связаться с экипажем, но безрезультатно, после чего авиадиспетчеры оповестили о случившемся МО РФ и подразделения ПВО.

Видео падения самолета Пригожина

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы Хотилово. В настоящее время на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете находились 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Евгений Пригожин мог быть на борту.

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