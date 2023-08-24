newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Потерялся" на Камчатке: в России нашли "подозреваемого" в причастности к крушению самолета Пригожина

Дарья Дурова
Новости России
1 минута
11,0 т.
Гибель Пригожина в авиакатастрофе

В России появилась неподтвержденная информация, что в деле о крушении самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина якобы появился подозреваемый. Заявляется, что это Артем Степанов – личный пилот "повара Путина", который имел доступ к его бизнес-джету и перед взрывом уехал на Камчатку.

Видео дня

Об этом утром 24 августа, на второй день после смерти Пригожина, сообщил один из инсайдерских Telegram-каналов страны-агрессора. Степанова, по его данным, пытались найти правоохранительные органы РФ, но безуспешно. Он "потерялся" в отдаленном регионе РФ.

Известно, что Степанов – бывший учредитель "МНТ Аэро" (владелец разбившегося джета).

"Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что он якобы третий день в походе и без связи", – сказано в сообщении.

Автор Telegram-канала заявил, что российские силовики активно ищут личного пилота Пригожина, но есть вероятность, что он уже выехал за границу России.

Хотилово (Тверская область РФ) на карте
Камчатский край

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

– Утверждается, что пассажирами самолета были заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также сам Пригожин. Впоследствии в России подтвердили гибель финансиста ЧВК "Вагнер".

– По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!