"Потерялся" на Камчатке: в России нашли "подозреваемого" в причастности к крушению самолета Пригожина

В России появилась неподтвержденная информация, что в деле о крушении самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина якобы появился подозреваемый. Заявляется, что это Артем Степанов – личный пилот "повара Путина", который имел доступ к его бизнес-джету и перед взрывом уехал на Камчатку.

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Об этом утром 24 августа, на второй день после смерти Пригожина, сообщил один из инсайдерских Telegram-каналов страны-агрессора. Степанова, по его данным, пытались найти правоохранительные органы РФ, но безуспешно. Он "потерялся" в отдаленном регионе РФ.

Известно, что Степанов – бывший учредитель "МНТ Аэро" (владелец разбившегося джета).

"Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что он якобы третий день в походе и без связи", – сказано в сообщении.

Автор Telegram-канала заявил, что российские силовики активно ищут личного пилота Пригожина, но есть вероятность, что он уже выехал за границу России.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

– Утверждается, что пассажирами самолета были заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также сам Пригожин. Впоследствии в России подтвердили гибель финансиста ЧВК "Вагнер".

– По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

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