Росавиация подтвердила гибель Пригожина и Уткина: полный список погибших в авиакатастрофе в Тверской области РФ
Федеральное агентство воздушного транспорта страны-агрессора России опубликовало полный список всех, кто находился в самолете Embraer ERG 135 главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время якобы авиакастрофы в Тверской области. В списке есть сам Пригожин, а также основатель ЧВК Дмитрий Уткин.
Список людей, находившихся в самолете Пригожина опубликовали на официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее сообщалось, что погибли все, кто был там. Среди них:
– Propustin Sergey;
– Makaryan Evgeniy;
– Totmin Aleksandr;
– Chekalov Valeriy;
– Utkin Dmitriy;
– Matuseev Nikolay;
– Prigozhin Evgeniy.
Члены экипажа:
– Levshin Aleksei, командир;
– Karimov Rustam, второй пилот;
– Raspopova Kristina, бортпроводник.
Ранее сообщалось, что все, кто был на борту самолета, погибли.
Отметим, что бизнес-джет Embraer Legacy 600 Пригожина, который разбился в России, мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО). При падении в небе были зафиксированы характерные газопаровые следы от ракет ПВО, сообщили Telegram-каналы Blitz и Grey Zone.
Также отмечается, что очевидцы авиакатастрофы не только видели инверсионные следы в небе, но и слышали "два разрыва, характерных ПВО". Кроме того, на фюзеляже уже упавшего самолета видны многочисленные отверстия, которые выглядят как повреждения от попадания боеприпасов ПВО.
Как сообщал OBOZREVATEL, авиакатастрофа произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы Хотилово. Всего в самолете находились 10 человек, Пригожин мог быть на борту.
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