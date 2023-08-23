Росавиация подтвердила гибель Пригожина и Уткина: полный список погибших в авиакатастрофе в Тверской области РФ

Федеральное агентство воздушного транспорта страны-агрессора России опубликовало полный список всех, кто находился в самолете Embraer ERG 135 главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время якобы авиакастрофы в Тверской области. В списке есть сам Пригожин, а также основатель ЧВК Дмитрий Уткин.

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Список людей, находившихся в самолете Пригожина опубликовали на официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее сообщалось, что погибли все, кто был там. Среди них:

– Propustin Sergey;

– Makaryan Evgeniy;

– Totmin Aleksandr;

– Chekalov Valeriy;

– Utkin Dmitriy;

– Matuseev Nikolay;

– Prigozhin Evgeniy.

Члены экипажа:

– Levshin Aleksei, командир;

– Karimov Rustam, второй пилот;

– Raspopova Kristina, бортпроводник.

Ранее сообщалось, что все, кто был на борту самолета, погибли.

Отметим, что бизнес-джет Embraer Legacy 600 Пригожина, который разбился в России, мог быть сбит ракетами противовоздушной обороны (ПВО). При падении в небе были зафиксированы характерные газопаровые следы от ракет ПВО, сообщили Telegram-каналы Blitz и Grey Zone.

Также отмечается, что очевидцы авиакатастрофы не только видели инверсионные следы в небе, но и слышали "два разрыва, характерных ПВО". Кроме того, на фюзеляже уже упавшего самолета видны многочисленные отверстия, которые выглядят как повреждения от попадания боеприпасов ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакатастрофа произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы Хотилово. Всего в самолете находились 10 человек, Пригожин мог быть на борту.

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