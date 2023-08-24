В России провели опознание тела Пригожина, один из наемников разрыдался из-за смерти главаря: в сети дали оккупантам 'совет'

Тело лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после падения самолета в Тверской области официально было опознано в морге. Его опознал один из командиров частной военной компании.

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Об этом сообщают российские СМИ. Как отмечается особой приметой, по которой опознали Пригожина стало отсутствие пальца. По росту и татуировке также опознали Дмитрия Уткина.

В сети также появилось видео, где наемники прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы Пригожиным и Уткиным. Вагнеровцы почтили и слезно простились с террористами возле мемориала.

Один из пользователей сети посоветовал российским наемникам не плакать, а начинать "мстить", вероятно, российскому диктатору Путину за гибель их лидера Евгения Пригожина.

Как сообщалось в российских Telegram-каналах, именно российского президента вагнеровцы считают виновным в смерти Пригожина. В частности, связанное с Пригожиным прокремлевское издание Readovka сообщило, что в ЧВК существует "давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина".

Ранее в России появилась неподтвержденная информация, что по делу об аварии самолета предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина якобы появился подозреваемый. Заявляется, что это Артем Степанов – личный пилот "повара Путина", который имел доступ к его бизнес-джету и перед взрывом уехал на Камчатку.

По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

Напомним, что вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

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