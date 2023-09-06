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Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно "насыпали" в соцсетях под его фото в "Зените"

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,3 т.
Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно 'насыпали' в соцсетях под его фото в 'Зените'

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который работает помощником тренера в "Зените", получил порцию нелестных комментариев от подписчиков официального Instagram питерского клуба. 44-летнего уроженца Луцка сфотографировали вместе с новым талисманом команды - героем одного из российских мультсериалов.

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Болельщики "Зенита" не оценили кадр с украинцев, завалив того оскорблениями.

Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно "насыпали" в соцсетях под его фото в "Зените"
Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно "насыпали" в соцсетях под его фото в "Зените"

Не удержался от послания предателю Украины и его бывший партнер по сборной Александр Алиев. 

Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно "насыпали" в соцсетях под его фото в "Зените"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно "насыпали" в соцсетях под его фото в "Зените"

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно "насыпали" в соцсетях под его фото в "Зените"

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

 

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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