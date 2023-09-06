Предателя нигде не любят? Тимощуку неожиданно 'насыпали' в соцсетях под его фото в 'Зените'

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который работает помощником тренера в "Зените", получил порцию нелестных комментариев от подписчиков официального Instagram питерского клуба. 44-летнего уроженца Луцка сфотографировали вместе с новым талисманом команды - героем одного из российских мультсериалов.

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Болельщики "Зенита" не оценили кадр с украинцев, завалив того оскорблениями.

Не удержался от послания предателю Украины и его бывший партнер по сборной Александр Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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