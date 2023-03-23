Предатель Тимощук решил судиться с Украиной

Украинский тренер российского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас. Причиной иска стало решение УАФ лишить Тимощука всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно исключить из официального реестра сборных.

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Ранее Тимощук подавал апелляционную жалобу на решение УАФ. 24 января апелляционный комитет УАФ в полном объеме отказал Тимощуку в жалобе, оставив решение КДК в силе.

Бурбас уточняет, что рассмотрение дела с учетом всех процессуальных этапов будет стоит порядка 100 тысяч евро для каждой из сторон. Представлять интересы Тимощука в Лозанне будет Георги Градев. Болгарский футбольный юрист не первый раз сотрудничает с питерской командой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января Тимощук сроком на 10 лет был внесен Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, что Анатолий Тимощук не собирался возвращаться в Украину и связывает свою жизнь со страной-агрессором.

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