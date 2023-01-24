Тимощук пожаловался на наказание от Украины за предательство. УАФ ответила

Помощник главного тренера питерского "Зенита" Анатолий Тимощук подавал апелляционную жалобу на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ). 11 марта 2022 года УАФ лишила Тимощука всех титулов. Также Анатолию пожизненно было запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории нашей страны.

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24 явнаря апелляционный комитет УАФ в полном объеме отказал Тимощуку в жалобе, оставив решение КДК в стиле. У экс-игрока сборной Украины остается возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января Тимощук сроком на 10 лет был внесен Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, что Анатолий Тимощук не собирался возвращаться в Украину и связывает свою жизнь со страной-агрессором.

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