Появилось видео инцидента, который случился на матче Украина – Франция

Во время матча отбора на чемпионат мира-2022 между футбольными сборными Украины и Франции на поле НСК "Олимпийский" выбежал ребенок. Инцидент произошел на 75-й минуте поединка.

На видео, которое у себя в Instagram опубликовал блогер Дмитрий Поворознюк, видно, как во втором тайме юный нарушитель пытается убежать от стюарда. В итоге охранник настиг беглеца и повел его с арены. В этот момент к ним подбежал Андрей Ярмоленко и что-то сказал работнику стадиона. После этого стюард отвел юного страйкера на трибуну и отпустил его.

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Стоит отметить, что этот момент не показали в прямом эфире. В то время, когда судья остановил встречу, режиссер трансляции переключил камеры на общий план стадиона, а также начал показывать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура отбора на чемпионат мира по футболу между командами Украины и Франции завершился со счетом 1:1.

На гол Шапаренко действующие чемпионы мира ответили точным ударом Марсьяля.

Ранее свой поединок провели конкуренты украинцев по группе D.

В Хельсинки сборная Финляндии обыграла команду Казахстана и существенно ухудшила наше положение.

Главный тренер украинской команды Александр Петраков остался доволен игрой с французами.

Шапаренко, комментируя свой гол, признался, что сбылась его мечта.