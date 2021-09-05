Шапаренко о слезах после гола: мечтал забить за свою страну. За Украину

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко признался, что не смог сдержать эмоций после своего забитого гола, так как в тот момент сбылась его мечта. 22-летний хавбек в конце первого тайма открыл счет в матче с Францией.

Комментируя свою уверенную игру против действующих чемпионов мира Николай отметил, что команда уже много раз играла с Францией, хорошо знает соперника, и выходить переживать он не видит смысла.

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"Мечтал забить за свою страну, за Украину. И получилось еще и в таком матче - против Франции. Поэтому не смог сдержать слезы. Сбылась мечта. Хороший ли результат 1:1? Конечно, нам нужна была победа. Но ничья с французами тоже неплохой результат. Жаль, что пропустили такой мяч. Впереди три игры - остается только выигрывать. Сами виноваты, что потеряли очки с Казахстаном", – признался Шапаренко в эфире телеканала "Футбол".

ак сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура отбора на чемпионат мира по футболу между командами Украины и Франции завершился со счетом 1:1.

На гол Шапаренко действующие чемпионы мира ответили точным ударом Марсьяля.

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