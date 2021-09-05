Петраков прокомментировал матч Украина – Франция

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков считает, что футболисты провели достойный матч с Францией. Тренер поблагодарил парней за эту ничью.

Наставник считает, что у команды еще есть шансы и сборная в игре.

"Я бы хотел поблагодарить Шевченко и всех тренеров-итальянцев, за то, что они сделали с нашей сборной. Они очень помогли. От хорошего не стоит отказываться. Игра предыдущего тренера или наша? Парни играли 5-3-2. Это уже новая схема. Я благодарен своим помощникам Шовковскому, Аненков, Кернозенко, остальным. Мы делали тактические занятия, ребята все слушали", – заявил тренер в эфире телеканала "Футбол".

Видео дня

Александр Васильевич признался, что ему "не интересно" быть в таком положении, когда невозможно пробиться в финальную часть.

"Я мечтаю, что нам удастся добыть нужный результат", – подытожил Петраков.

Напомним, что встреча 5-го тура отбора на ЧМ-2022 Украина – Франция завершилась со счетом 1:1.

Счет в первом тайме шедевральным ударом открыл Николай Шапаренко.