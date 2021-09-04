Украина – Франция: онлайн видео голов отбора на чемпионат мира по футболу-2022

Сборная Украины по футболу в эти минуты принимает в Киеве национальную команду Франции. Встреча 5-го тура отбора на чемпионат мира-2022 проходит на столичном "Олимпийском".

Счет был открыт на 44-й минуты. Шапаренко откликнулся на передачу Яремчука с фланга и вогнал круглого в сетку ворот Льориса.

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Украина – Франция 1:0

Гол: 1:0 – 44 Шапаренко.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Ярмоленко, Шапаренко, Цыганков, Степаненко, Забарный, Яремчук.

Франция – Льорис, Зума, Дюбуа, Кимпембе, Динь, Рабьо, Тчуамени, Погба, Коман, Гризманн, Марсьяль.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад "желто-синие" драматично упустили победу над Казахстаном. Встреча 4-го тура квалификации на ЧМ-2022 завершилась со счетом 2:2.

Игра третьего тура Украина – Казахстан также завершилась вничью 1:1.

Во втором туре украинцы упустили победу над Финляндией (1:1).

В 1-м туре наши соотечественники играли в гостях против Франции и сотворили сенсацию, сведя встречу в ничью (1:1).