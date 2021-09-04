Сборная Украины упустила победу над Францией в отборе ЧМ-2022

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
4 минуты
9,7 т.
Украина Франция

Сборная Украины по футболу в 5-м туре отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Франции. Поединок на киевском НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Франция.

Букмекеры изначально не верили в нашу команду. На победу подопечных Петракова принимали ставки с коэффициентом 12,0.

Украина начала матч агрессивно. Сперва Яремчук рвался к воротам, а затем Ярмоленко взял на себя инициативу, попробовав самостоятельно реализовать голевой момент.

Франция много атаковала
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После этого французы ненадолго перехватили инициативу, раз за разом накатывая атаки в штрафной Пятова. В первые 15 минут обе сборные упорно боролись за центр поля. Хозяева ни в чем не уступали фавориту в первой четверти часа.

Франция медленно контролировала мяч, не находя путей для развития атак. Большая заслуга в этом была нашей обороны, которая намертво перекрыла все свободные зоны.

Миколенко отрабатывал в защите

Погба низко опускался для получения мяча и оттуда организовывал нападения. Ближе к центру поля игра сместилась к нашим воротам. Как только чемпионы мира получали пространство, сразу же возникала угроза в украинской штрафной площадке.

Мы не рисковали играть чрез центр, пытались пробиваться через фланги, но и там было совсем не просто. Франция грамотно перестраивалась, нивелируя все попытки украинцев создать что-нибудь серьезное у ворот Льориса.

Тарас Степаненко

Украина ненадолго завладела мячом в центре поля, но при этом почти не переходя на чужую половину. Было много единоборств и мало опасных моментов

На 35-й минуте "желто-синие" получили стопроцентный шанс забить гол. После отличного розыгрыша углового, удар Ярмоленко парировал голкипер, а на добивании Илья Забарный пустил круглого над перекладиной.

Ярмоленко мог забивать

Через 2 минуты уже нестандартный розыгрыш штрафного вновь нашел Ярмоленко, но Андрею не удалось акцентировано приложиться головой.

Шапаренко провел отличный матч

Под конец тайма Погба отличным пасом вывел на ворота Марсьяля, но тот один в один не смог обыграть Пятова. А уже в ответной атаке украинцы реализовали свой момент. Яремчук протащил по флангу, отдал назад на Шапаренко и Николай шедевральным выстрелом открыл счет в матче и своим голам за сборную.

Гости смогли открыться сразу после перерыва. На 5-й минуте второго тайма Коман выполнил подачу с фланга, Рабье поборолся на втором этаже, круглый отскочил к Марсьялю и центрфорвард "Манчестер Юнайтед" забил свой второй матч за сборную.

Забив гол подопечные Дешама не стали отсиживаться в центре поля, а продолжали давить. Зума и Гризманн били по воротам.

Дешам бросил в бой Бензема, и лучший бомбардир "Реала" на 77-й минуте едва не создал второй гол. Он протащил мяч, отдал на ход Диаби, но вингер "Байера" попал в штангу.

Льорис несколько раз спас команду

Прессинг действующих чемпионов мира все нарастал. Украинская сборная большей частью сидела в защите, пытаясь изредка вырвать в контрпрорыв. Несмотря на это, счет на табло не изменился.

Украина – Франция 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 44 Шапаренко, 1:1 – 50 Марсьяль.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Ярмоленко (Зубков, 90), Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 82), Степаненко, Забарный, Яремчук (Сикан, 82).

Франция – Льорис, Зума, Дюбуа, Кимпембе, Динь, Рабьо, Тчуамени (Верету, 83), Погба, Коман (Диаби, 64), Гризманн, Марсьяль (Бензема, 64).

Предупреждения: Ярмоленко (88), Кимпембе (88), Малиновский (89).

Украина набирает пятое очко и продолжает удерживать третью строчку в турнирной таблице группы D.

Положение команд

Напомним, что в предыдущая встреча между этими команд состоялась в марте. Тогда подопечные Андрея Шевченко добыли сенсационную ничью 1:1.

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