Сборная Украины упустила победу над Францией в отборе ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в 5-м туре отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Франции. Поединок на киевском НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Франция.

Букмекеры изначально не верили в нашу команду. На победу подопечных Петракова принимали ставки с коэффициентом 12,0.

Украина начала матч агрессивно. Сперва Яремчук рвался к воротам, а затем Ярмоленко взял на себя инициативу, попробовав самостоятельно реализовать голевой момент.

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После этого французы ненадолго перехватили инициативу, раз за разом накатывая атаки в штрафной Пятова. В первые 15 минут обе сборные упорно боролись за центр поля. Хозяева ни в чем не уступали фавориту в первой четверти часа.

Франция медленно контролировала мяч, не находя путей для развития атак. Большая заслуга в этом была нашей обороны, которая намертво перекрыла все свободные зоны.

Погба низко опускался для получения мяча и оттуда организовывал нападения. Ближе к центру поля игра сместилась к нашим воротам. Как только чемпионы мира получали пространство, сразу же возникала угроза в украинской штрафной площадке.

Мы не рисковали играть чрез центр, пытались пробиваться через фланги, но и там было совсем не просто. Франция грамотно перестраивалась, нивелируя все попытки украинцев создать что-нибудь серьезное у ворот Льориса.

Украина ненадолго завладела мячом в центре поля, но при этом почти не переходя на чужую половину. Было много единоборств и мало опасных моментов

На 35-й минуте "желто-синие" получили стопроцентный шанс забить гол. После отличного розыгрыша углового, удар Ярмоленко парировал голкипер, а на добивании Илья Забарный пустил круглого над перекладиной.

Через 2 минуты уже нестандартный розыгрыш штрафного вновь нашел Ярмоленко, но Андрею не удалось акцентировано приложиться головой.

Под конец тайма Погба отличным пасом вывел на ворота Марсьяля, но тот один в один не смог обыграть Пятова. А уже в ответной атаке украинцы реализовали свой момент. Яремчук протащил по флангу, отдал назад на Шапаренко и Николай шедевральным выстрелом открыл счет в матче и своим голам за сборную.

Гости смогли открыться сразу после перерыва. На 5-й минуте второго тайма Коман выполнил подачу с фланга, Рабье поборолся на втором этаже, круглый отскочил к Марсьялю и центрфорвард "Манчестер Юнайтед" забил свой второй матч за сборную.

Забив гол подопечные Дешама не стали отсиживаться в центре поля, а продолжали давить. Зума и Гризманн били по воротам.

Дешам бросил в бой Бензема, и лучший бомбардир "Реала" на 77-й минуте едва не создал второй гол. Он протащил мяч, отдал на ход Диаби, но вингер "Байера" попал в штангу.

Прессинг действующих чемпионов мира все нарастал. Украинская сборная большей частью сидела в защите, пытаясь изредка вырвать в контрпрорыв. Несмотря на это, счет на табло не изменился.

Украина – Франция 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 44 Шапаренко, 1:1 – 50 Марсьяль.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Ярмоленко (Зубков, 90), Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 82), Степаненко, Забарный, Яремчук (Сикан, 82).

Франция – Льорис, Зума, Дюбуа, Кимпембе, Динь, Рабьо, Тчуамени (Верету, 83), Погба, Коман (Диаби, 64), Гризманн, Марсьяль (Бензема, 64).

Предупреждения: Ярмоленко (88), Кимпембе (88), Малиновский (89).

Украина набирает пятое очко и продолжает удерживать третью строчку в турнирной таблице группы D.

Напомним, что в предыдущая встреча между этими команд состоялась в марте. Тогда подопечные Андрея Шевченко добыли сенсационную ничью 1:1.