Отбор на ЧМ-2022. Конкуренты Украины по группе сыграли крайне неудачно для нас

Один из главных конкурентов сборной Украины по футболу в отборе на чемпионат мира-2022 команда Финляндии выиграла поединок 3-го тура против Казахстана. Встреча в Хельсинки на Олимпийском стадионе завершилась со счетом 1:0.

Первые десять минут в матче уверенно доминировали "совы". Однако Казахстан постепенно включился в игру и создал несколько острых ситуаций. После этого на поле инициативой владели хозяева, но реализовать свои моменты не смогли.

Ключевой эпизод случился на 60-й минуте. Защитник французского "Бреста" Йере Уронен отдал точную передачу с фланга и Йоэль Похьянпало головой отправил круглого четко в угол.

После этого темп матча снизился, и Казахстан получил больше контроля над мячом. Хозяева пытались удержать свое преимущество, что позволило казахам атаковать смелее, но ничего возле ворот Градецкого они создать не смогли.

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Это победа вывела "сов" на второе место в группе D и существенно ухудшила шансы сборной Украины занять первые два места по итогам квалификации.

Во вторник Финляндия сыграет против Франции и украинцев устроит только победа французов.

Напомним, что в среду подопечные Александра Петракова драматично упустили победу над Казахстаном. Встреча завершилась со счетом 2:2, а последний гол был забит на 96-й минуте.