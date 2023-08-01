Пострадали 8 футболистов: в 'Днепре-1' перед матчем Лиги чемпионов произошел 'дикий треш'

Сразу восемь футболистов "Днепра-1" почувствовали себя плохо перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим "Панатинаикосом". У всех игроков, а также еще нескольких членов делегации украинской команды, наблюдаются симптомы жесткого отравления.

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Об этом в своем Telegram-канале "Зверов о футболе" пишет известный журналист Владимир Зверов, который описал ситуацию словами "дикий треш". По его данным, 15 представителей украинского клуба обратились к медикам накануне игры в Афинах, которая состоится во вторник, 1 августа. Участие восьми игроков подопечных Александра Кучера под большим вопросом.

"Симптомы отравления испытывали даже представители делегации "Днепра-1", которые не ужинали вместе с командой в афинской гостинице, А только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке. Сейчас в клубе проводят расследование, как это могло произойти. Параллельно администраторы команды сами закупают продукты в местном супермаркете", – отметил Зверов.

Он добавил, что днепряне недовольны организацией предматчевых мероприятий со стороны греческого клуба – после тренировки на поле будущего поединка в раздевалке украинцев не было полотенец, а автобус до отеля опоздал на полчаса.

Напомним, что в первой встрече в Кошице "Панатинаикос" одержал над "Днепром-1" убедительную победу 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик покинет украинский клуб до конца трансферного окна.

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