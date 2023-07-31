Сыграет последний матч в ЛЧ: футболист сборной Украины переходит в испанский клуб – СМИ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик в ближайшее время станет игроком испанской "Жироны", цвета которой защищает экс-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Форвард "Днепра-1" присоединится к соотечественнику и станет заменой Валентину Кастельяносу, ставшему лучшим бомбардиром каталонцев в минувшем сезоне.

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Об этом информирует шоу "ТаТоТаке" на своем YouTube-канале. По данным источника, трансфер 26-летнего футболиста находится на заключительной стадии. Украинский и испанский клубы, а также датский "Мидтьюлланд", которому принадлежит часть прав на игрока, достигли принципиальной договоренности о переходе.

"Жирона" заплатит за Артема шесть миллионов евро, из которых 450 тысяч получит клуб из Дании. Поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", вероятно, станет для Добвика последним в составе днепровской команды.

Форвард сборной Украины уже на нынешней неделе должен присоединиться к "Жироне", которая завершает подготовку к новому сезону в Англии. Уже 12 августа команда тренера Мигеля сыграет в Сан-Себастьяне с местным "Реалом Сосьедадом" в первом туре чемпионата Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Андрей Лунин вступил в перепалку с тренером вратарей мадридского "Реала" Луисом Льописом во время тренировочного занятия.

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