'Днепр-1' проиграл исторический матч квалификации Лиги чемпионов. Видео

Серебряный призер Премьер-лиги Украины "Днепр-1" проиграл свой первый в истории матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Кучера на центральном стадионе в словацком Кошице со счетом 1:3 уступили греческому "Панатинаикосу".

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Уже с первых минут встреча складывалась неудачно для наши футболистов. На 10-й минуте после провала в центре обороны "Днепра-1", Хуанкар выполнил в штрафную отличный навес, после которого Андрас Спорар выскочил из-за спины Сарапия и отправил мяч в ворота.

За оставшееся время подопечные Александра Кучера исполнили несколько потенциально опасных атак, но исполнение хромало и мяч прошел высоко над воротами.

Украинцам на позволяли спокойно выйти из зоны обороны, сделать легкую передачу, вынуждая все действия выполнять под прессингом. "Днепр-1" совершал много ошибок, характерных для старта сезона, которые демонстрировали несыгранностью в команде, особенно под прессингом.

Во второй половине рисунок игры не поменял. Самый лучший момент у украинцев случился на 72-й минуте, когда удар Доминго Бланко после рикошета мог сравнивать счет, но его удар ушел на угловой. Уже в следующей атаке греки убежали в быструю контратаку и Филип Джурич точным и дальним "выстрелом" удвоил преимущество номинальных гостей.

На 83-й минуте "Панатинаикос" с пенальти сделал счет разгромным.

На последних секундах "Днепр-1" все таки смог оформить гол престижа. После неразберихи в греческой штрафной, точно пробил Каплиенко.

Ответная встреча состоится 1 августа в Афинах.

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