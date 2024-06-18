'Попросили уйти': Ребров рассказал о реакции игроков сборной Украины на провал старта Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был вынужден покинуть раздевалку команду сразу после поражения от Румынии на старте чемпионата Европы 2024 года в Германии. Именно с такой просьбой к наставнику обратились футболисты "сине-желтых", которые провели беседу после фиаско в Мюнхене.

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Об этом журналистам рассказал сам Ребров, информирует британское издание The Telegraph. По словам 50-летнего тренера украинской команды, его игроков переполняли негативные эмоции и они решили высказать друг другу все, что думают, без присутствия наставника.

"Никто не ожидал такого результата. Игроки поговорили наедине в раздевалке. Они попросили меня уйти из нее. У всех были эмоции и все были очень расстроены. Мы контролировали мяч, но не создавали ничего серьезного. Не имеет значения, что мы контролировали мяч. И что? Футбол – это про результат", – сказал Ребров.

Ранее форвард Роман Яремчук назвал одну из главных причин поражения от Румынии. Также игру прокомментировал вратарь Андрей Лунин, которого назвали худшим игроком матча.

Сразу после финального свистка украинские болельщики разнесли футболистов национальной сборной, обвинив их в отсутствии мотивации. Также к фанатам обратился Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Украины Тарас Степаненко откровенно высказался о поражении команды от Румынии в первом матче Евро-2024.

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