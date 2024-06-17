Названы худший и лучший игроки в составе сборной Украины в матче с Румынией на евро-2024

Сборная Украины по футболу проиграла стартовый матч финальной части чемпионата Европы, который в эти дни проходит на полях Германии. Подопечные тренера Сергея Реброва потерпели шокирующее поражение от одного из слабейших участников турнира Румынии – 0:3.

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Аналитики однозначно назвали худшим в составе "сине-желтых" вратаря Андрея Лунина. Футболист мадридского "Реала" допустил две результативные ошибки и получил унизительные оценки от статистических порталов. Сайт Who Scored выставил украинскому голкиперу 3,8 балла, а эксперты SofaScore – 4,9.

А вот в отношении лучшего футболиста в сборной Реброва мнения аналитиков разошлись. Who Scored назвала таковым Владимира Бражко, который вышел на замену на 62-й минуте и получил 6,7 баллов. А SofaScore определила сильнейшим Михаила Мудрика, выставив ему оценку 7,4.

Однако стоит отметить, что и Бражко, и Мудрик у обоих сайтов вошли в топ-2 лучших игроков в составе сине-желтой команды.

Отметим, что после матча украинские болельщики разнесли футболистов национальной сборной, обвинив их в отсутствии мотивации. Также к фанатам обратился Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Румынии на старте Евро-2024.

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